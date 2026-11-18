தி.மு.க.,விடம் பெற்ற நிதியை அக்கட்சியினரே செலவிட்டனர்: இ.கம்யூ., வீரபாண்டியன் தகவல்
தி.மு.க.,விடம் பெற்ற நிதியை அக்கட்சியினரே செலவிட்டனர்: இ.கம்யூ., வீரபாண்டியன் தகவல்
ADDED : நவ 18, 2026 09:56 PM
திருச்சி: ‘‘நாங்கள், தொழிலாளார் வர்க்கத்திடம் தான், நிதியை பெறுகிறோம். பெரு முதலாளிகளிடம் நிதி வாங்குவதில்லை,’’ என்று இ.கம்யூ., கட்சியின் மாநில செயலர் வீரபாண்டியன் கூறினார்.
திருச்சியில், நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
பிரதமர் மோடியை அருகில் வைத்துக் கொண்டு, ‘மேகதாதுவில் அணை கட்டியே தீருவோம்,’ என்று, கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் பேசியது கண்டனத்துக்குரியது. டில்லிக்கு சென்றுள்ள தமிழக அமைச்சர்கள், தமிழகத்துக்கு உரிய நிதியை, மத்திய அரசிடம் பெற்று வர வேண்டும்.
தமிழகம் முழுவதும் சட்டம்– -ஒழுங்கை பாதுகாக்க, த.வெ.க., அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
விலைவாசி உயர்வு, வேலையில்லா திண்டாட்டம், மாநில உரிமைகள் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை வலியுறுத்தி, ‘மாற்றம் அவசியம்’ என்ற முழக்கத்தோடு, நாடு முழுதும், வரும் டிச. 1, 2, 3 ஆகிய தேதிகளில், மறியல் போராட்டம் நடத்த உள்ளோம்.
உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், பொதுவெளியில், கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி., வெங்கடேசனை விமர்சித்தது கண்டிக்கத்தக்கது. நாங்கள், தி.மு.க.,விடம் இருந்து பெற்ற நிதியை, தி.மு.க.,வினர் தான் செலவு செய்தனர். நாங்கள் தொழிலாளர் வர்க்கத்திடம் இருந்து மட்டுமே நிதியை பெறுகிறோம். பெரு முதலாளிகளிடம், நாங்கள் நிதி வாங்குவதில்லை.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.