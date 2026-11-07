மகளிரணி போல தீபாவளி பரிசு எதிர்பார்த்த திமுக இளைஞர் அணியினர் ஏமாற்றம்
மகளிரணி போல தீபாவளி பரிசு எதிர்பார்த்த திமுக இளைஞர் அணியினர் ஏமாற்றம்
ADDED : நவ 07, 2026 05:34 AM
ADDED : நவ 07, 2026 05:34 AM
- நமது நிருபர் -
வடக்கு மண்டல தி.மு.க., இளைஞரணி நிர்வாகிகள் கலந்துரையாடல் கூட்டத்தில், தீபாவளி பரிசு கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்து வந்தவர்கள், பிரியாணி மட்டும் சாப்பிட்டு விட்டு, அதிருப்தியுடன் திரும்பினர்.
வடக்கு மண்டல தி.மு.க., இளைஞரணியில், சென்னை, காஞ்சி புரம், திருவள்ளூர், விழுப்புரம், கடலுார், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்கள் இடம் பெற்று உள்ளன. இந்த மாவட்டங்களின் மொத்த நிர்வாகிகள், அதாவது இளைஞரணி மாவட்ட அமைப்பாளர், துணை அமைப்பாளர்கள் என, 200 பேர் பங்கேற்ற கலந்துரை யாடல் கூட்டம், மாமல்லபுரம் அருகே கல்பாக்கத்தில் நடந்தது.
அதில், இளைஞரணி செயலரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான உதயநிதியின் உதவியாளர் செந்தில் பங்கேற்பார் என, நிர்வாகிகளுக்கு தகவல் தரப்பட்டது. இடைத்தேர்தலிலில் பணியாற்றிய நிர்வாகிகளுக்கு பணமுடிப்பு வழங்கியது போல, தீபாவளி பரிசு கொடுப்பதற்காகவே, இந்த கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக எண்ணி, நிர்வாகிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.
ஆனால், கூட்டத்தில் செந்தில் பங்கேற்கவில்லை. இளைஞரணி துணை செயலர்கள் அப்துல் மாலிக், பிரபு கஜேந்திரன் ஆகியோர் பங்கேற்று பேசினர். கூட்டம் முடிந்த பின், தீபாவளி பரிசு கிடைக்கும் என, எதிர்பார்த்த இளைஞரணி நிர்வாகிகளுக்கு, பிரியாணி விருந்து மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. அதனால், அவர்கள் அனைவரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
இது குறித்து, தி.மு.க., இளைஞரணி நிர்வாகிகள் கூறுகையில், 'உதயநிதி உதவியாளர் செந்தில் வருகிறார் என்றால், விசேஷம் இருக்கும் என்று நினைத்தோம்; ஆனால், அவர் வரவில்லை. மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் பணியாற்றிய இளைஞர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. 'தி.மு.க., மகளிர் அணியினருக்கு முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, தீபாவளி பரிசு வழங்கியது போல், எங்களுக்கும் பரிசு மற்றும் பணம் கொடுக்க தான் இந்த கூட்டம் என்று நினைத்தோம். ஆனால், தீபாவளி பணம் எதுவும் தராமல் ஏமாற்றி விட்டனர்' என்றனர்.