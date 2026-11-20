UPDATED : நவ 20, 2026 10:51 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:46 PM
கோவை: மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையில் உதவித்தொகை பெறுவோரின் விபரங்களை உறுதி செய்ய நேரடி கள ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது.
தமிழக அரசின் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில், உடல் இயக்கக் குறைபாடு, செவித்திறன் குறைபாடு உள்ளிட்ட, 21 வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதாந்திர பராமரிப்பு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
பாதிப்பின் அளவைப் பொறுத்து, 75 சதவீதம் வரை குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு மாதம், 1,500 ரூபாயும், 75 சதவீதத்திற்கு மேல் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு மாதம், 2,000 ரூபாயும் வழங்கப்படுகிறது.
உதவித்தொகை உரிய பயனாளிகளுக்கு சென்றடைகிறதா, ஒரே நபர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளில் உதவித்தொகை பெறுகிறாரா, குறிப்பிட்ட முகவரியில் வசிக்கிறார்களா போன்ற விபரங்கள் சரிபார்க்கப்படுகின்றன. ‘டி.என்.ரைட்ஸ்’ திட்டப் பணியாளர்களைக் கொண்டு இந்த ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது.
டி.என்.ரைட்ஸ் திட்ட ஊழியர்கள் கூறுகையில், ‘தமிழகம் முழுதும், ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயனாளிகள் உதவித்தொகை பெறுகின்றனர். இவர்களில் பலர், தாங்கள் வழங்கிய முகவரியில் தற்போது இல்லை. மேலும், கூடுதல் நிதி ஆதரவு தேவைப்படுவோர் குறித்தும் கண்டறிய வேண்டியுள்ளது.
பயனாளிகளின் தற்போதைய முகவரி உள்ளிட்ட விபரங்களை நேரில் சென்று சேகரித்து வருகிறோம்’ என்றனர்.