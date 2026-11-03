வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் பணிக்கு வர தாமதம்
வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் பணிக்கு வர தாமதம்
UPDATED : நவ 03, 2026 01:59 AM
ADDED : நவ 03, 2026 01:57 AM
வாணியம்பாடி: வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் பணிக்கு வர தாமதமானதால், நோயாளிகள் தவித்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் நாள் ஒன்றுக்கு, 300க்கும் மேற்பட்ட புற நோயாளிகள் வந்து செல்கின்றனர். 150க்கும் மேற்பட்டோர் உள் நோயாளிகளும், கர்ப்பிணி பெண்களும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். வழக்கமாக இந்த மருத்துவமனையில், காலையில், 7:30 மணிக்கு டாக்டர்கள் பணிக்கு வர வேண்டும். ஆனால், இவர்கள் வழக்கமாக, 8:30 மணிக்கு தான் வருகின்றனர். இதனால், டோக்கன் பெற காலையில், 6:00மணிக்கு வரும் நோயாளிகள், வரிசையில் காத்திருந்து, 8:30 மணிக்கு வரும் டாக்டர்களிடம் சிகிச்சை பெற்று, அவர்கள் பரிந்துரை கடிதம் கொடுத்த பிறகு, மருந்து, மாத்திரை வாங்க வரிசையில் நின்று பெற, மதியம், 1:00 மணிவரை காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இதுபோன்று நேற்று, காலை மருத்துவமனையில், சிகிச்சைக்கு வந்த நோயாளிகள், 100க்கும் மேற்பட்டோர் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். இந்த நிலை தினமும் உள்ளது. எனவே, டாக்டர்களை உரிய நேரத்தில் பணிக்கு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நோயாளிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.