உண்மையை ஏற்பாரா நிதியமைச்சர்? கேட்கிறார் தங்கம் தென்னரசு
உண்மையை ஏற்பாரா நிதியமைச்சர்? கேட்கிறார் தங்கம் தென்னரசு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:00 PM
சென்னை: ‘அண்டை மாநிலங்களின் வருவாய் வளர்ச்சியோடு ஒப்பிடும்போது, தமிழகம் பின்தங்கியியுள்ளது என்ற உண்மையை, நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்’ என, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
நான் குறிப்பிட்ட கருத்தை புரிந்து கொள்ளாமல், ‘வழக்கம் போல’ பதிலளிக்க நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் முயற்சித்துள்ளார். கடந்த அக்டோபரில், ஜி.எஸ்.டி., வரி வருவாய், 3 சதவீத அளவில் மட்டுமே அதிகரித்துள்ளதை, நான் தெளிவாக சுட்டிக்காட்டி உள்ளேன்.
அதேநேரம், இறக்குமதியால் கிடைக்கும் வரி வருவாயால், ஒட்டுமொத்த வரி வருவாயில் உயர்வு காணப்படுகிறது; மாநிலத்தின் சொந்த உற்பத்தி வாயிலாக ஈட்டப்படும் வரி வருவாயால் அல்ல என்பதையும், எடுத்து காட்டி உள்ளேன்.
அண்டை மாநிலங்களின், வருவாய் வளர்ச்சியோடு ஒப்பிடும்போது, நாம் மிகப் பெரிய அளவில் பின்தங்கியுள்ளோம் என்ற உண்மையை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்.
மேலும், மாநிலத்தின் சொந்த உற்பத்தியையும், விற்பனையையும் பெருக்கி, பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும், வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் வழிவகை காண அரசு முயற்சிக்க வேண்டும். புண்ணுக்கு புனுகுபூச முயற்சிப்பதில், பயன் ஏதும் இல்லை.
இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.