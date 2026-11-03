மாணவி சடலத்தை ‘டோலி’ கட்டி 10 கி.மீ., துாக்கி சென்ற அவலம்
மாணவி சடலத்தை ‘டோலி’ கட்டி 10 கி.மீ., துாக்கி சென்ற அவலம்
UPDATED : நவ 03, 2026 02:05 AM
ADDED : நவ 03, 2026 02:03 AM
UPDATED : நவ 03, 2026 02:05 AM ADDED : நவ 03, 2026 02:03 AM
அணைக்கட்டு: அணைக்கட்டு அருகே, சாலை வசதி இல்லாததால், பிளஸ் 2 மாணவி திவ்யா, 17, சடலத்தை ‘டோலி’யில், 10 கி.மீ., துாரம் உறவினர்கள் துாக்கி சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலுார் மாவட்டம், அணைக்கட்டு தாலுகா, அல்லேரி மலை பஞ்.,க்கு உட்பட்ட மருதவள்ளிமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் திவ்யா. இவர், அணைக்கட்டு அரசினர் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்தார்.
இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த திவ்யா அக்., 31ல் வேலுார் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று இறந்தார். அவரது சடலம், உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
மருதவள்ளிமேடு மலை கிராமத்திற்கு சாலை வசதி இல்லை. இதனால், கொட்டும் மழையிலும் மாணவி சடலத்தை துணியால் டோலி கட்டி, 10 கி.மீ., தொலைவிற்கு மலைப்பாதையில் உறவினர்கள் சுமந்து சென்று அடக்கம் செய்தனர்.