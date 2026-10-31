நாகையில் மினி டைடல் பார்க் அமைக்க நிதி ஒதுக்காமல் பூமி பூஜை: கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் ‘தில்லாலங்கடி’
நாகையில் மினி டைடல் பார்க் அமைக்க நிதி ஒதுக்காமல் பூமி பூஜை: கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் ‘தில்லாலங்கடி’
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:07 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகை மாவட்டத்தில், பட்டதாரி இளைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், புதிதாக மினி டைடல் பார்க்க அமைக்க, நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாமல், பூமி பூஜை போடப்பட்டது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
நாகை மாவட்டத்தில் தொழிற்சாலைகள் ஏதும் இல்லாத நிலையில், பட்டதாரி இளைஞர்கள் வேலை தேடி வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்கின்றனர். எனவே, மாவட்டத்தில் புதிய தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும் என, நீண்ட காலமாக பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் விதமாக, தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், வணிக செயலாக்க நிறுவனங்கள், புத்தொழில் நிறுவனங்கள், ஒரே இடத்தில் அமைய மினி டைடல் பார்க் அமைக்கப்படும் என, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டது.
நாகையில் டைடல் பார்க் அமைந்தால் படித்த, 600 இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும், மாவட்டம் பொருளாதார வளர்ச்சி மேம்படும் என, எதிர்பார்ப்பு டெல்டா மாவட்ட பட்டதாரி இளைஞர்களிடையே எழுந்தது.
இதற்காக நாகை, இ.சி.ஆர்., சாலையில் செல்லுாரில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம் சிக்கல், சிங்காரவேலவர் கோவிலுக்கு சொந்தமான விளைநிலம் என்பதால், தரிசு நிலத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என, அப்பகுதி விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து நாகை காடம்பாடியில், 43.78 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 61 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில், தரை மற்றும் மூன்று தளங்கள் கட்டுவதற்கு கட்டுமான பணிகளுக்கு, கடந்த மார்ச் 11ல், காணொளி மூலம், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார்.
நாகையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் டி.ஆர்.ஓ., பவனந்தி, தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி கழக முன்னாள் தலைவர் கவுதமன் பங்கேற்று குத்துவிளக்கேற்றினர். ஆனால், இதுவரை பணிகள் தொடங்குவதற்கான அறிகுறிகள் தெரியாமல் உள்ளன.
இதையடுத்து நாகையை சேர்ந்த அரவிந்த்குமார் என்பவர், சென்னை, தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்திற்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் தற்போதைய நிலை குறித்து தகவல் கோரியுள்ளார்.
இதற்கு, ‘ஒப்பந்தம் எடுத்த தனியார் கட்டுமான நிறுவனம்’, அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு கட்டுமானப் பணிகளுக்கான ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்திற்கான நிதி ஆதாரத்திற்கான முன்னெடுப்பு நடவடிக்கைகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. நிதி ஆதாரம் கிடைக்கப் பெற்றவுடன் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கப்படும்’ என, தெரிவித்துள்ளது.
பின்தங்கிய மாவட்ட படித்த பட்டதாரி இளைஞர்களிடையே வேலைவாய்ப்பு நம்பிக்கை ஏற்படுத்திய திட்டத்திற்கு, கடந்த தி.மு.க., அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாமல் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு, கிடப்பில் போடப்பட்டது பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.