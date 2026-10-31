தங்கமோதிரம் தேவையில்லை ‘பெப்பர் ஸ்பிரேʼ கொடுங்கள் கனிமொழி காட்டம்
தங்கமோதிரம் தேவையில்லை ‘பெப்பர் ஸ்பிரேʼ கொடுங்கள் கனிமொழி காட்டம்
ADDED : அக் 31, 2026 05:58 PM
படம்: சுரேஷ்
சென்னை: ‘‘த.வெ.க., அரசின், ‘அண்ணன் சீர்’ திட்டத்தில் ‘பெப்பர் ஸ்பிரேʼ கொடுங்கள்,’’ என, தி.மு.க., துணைப் பொதுச்செயலர் கனிமொழி பேசினார்.
பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள், விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து, தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில், தமிழகம் முழுதும் நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. சென்னை கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, கனிமொழி தலைமை வகித்தார். முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இதில் பங்கேற்ற பெண்கள், தொட்டில், பெப்பர் ஸ்பிரே, அரிசி மூட்டை, எண்ணெய் கேன் போன்றவற்றை வைத்து, தங்கம் விலை போல அரிசி விலை உயர்ந்து வருவதாக கோஷமிட்டனர்.
பின், கனிமொழி பேசியதாவது:
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன், ‘இது நாடா அல்லது காடா’ என, முதல்வர் விஜய் கேட்டார். ஆனால், இப்போது பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் செய்வோர், குழந்தை கடத்தலில் ஈடுபடுவோர், த.வெ.க.,வில் தான் உள்ளனர். குற்றத்தில் ஈடுபட நினைப்பவர்கள், அக்கட்சியில் இணைகின்றனர்.
முதல்வர் விஜய், 'தெறி' திரைப்படத்தில், பெண்ணுக்கு எதிராக நடந்த பாலியல் குற்றத்தில் ஈடுபட்டவரை அடித்து நொறுக்கி, மேம்பாலத்தின் கீழ் தொங்க விடுவார். அதுபோல, த.வெ.க., கட்சி நிர்வாகிகளை தொங்கவிட்டால், மேம்பாலங்கள் போதாது. அந்த அளவுக்கு பாலியல் குற்றத்தில் ஈடுபடுவோரின் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது.
த.வெ.க., ஆட்சி பொறுப்பேற்று தற்போது வரை, 700 கொலைகள், 400 பாலியல் குற்றங்கள் நடந்துள்ளன. சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க போலீசாரை பயன்படுத்தாமல், தி.மு.க.,வினரை கண்காணிக்க பயன்படுத்துகின்றனர். தி.மு.க.,வினர் பின்னால் சுற்றுவது தான், போலீசாரின் முழுநேர வேலையாக உள்ளது. அதனால் தான், சிறைகளில் இருந்து, 50க்கும் அதிகமான கைதிகள் தப்பியுள்ளனர்.
த.வெ.க., ஆட்சியில் போதை கலாசாரம் அதிகரித்துள்ளதால், வீட்டிலிருந்து வெளியே வர பெண்கள் அச்சப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. பள்ளிக்குச் சென்ற குழந்தைகள் வீட்டுக்கு வருவதில்லை. ஒவ்வொரு தாயும் மடியில் நெருப்பை கட்டிக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.
குழந்தைக்கு மோதிரம் தேவையில்லை; பாதுகாப்பு தான் வேண்டும். ‘அண்ணன் சீர்வரிசை’ தட்டிலும், ரேஷன் கடைகளிலும், பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக, ‘பெப்பர் ஸ்பிரேʼ வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.