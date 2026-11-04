வெங்காயத்தை வைத்து திசை திருப்பும் அரசியலில் ஈடுபட கூடாது; அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
வெங்காயத்தை வைத்து திசை திருப்பும் அரசியலில் ஈடுபட கூடாது; அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
ADDED : நவ 04, 2026 04:21 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:21 PM
சென்னையில் அமைச்சர் ராஜமோகன் கூறியதாவது: தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தளபதி கல்வி விருது வழங்கும் விழா தான் தீபாவளி; எங்களுக்கு இதுதான் பண்டிகை. வெற்றி தலைவராக வருபவர் இன்று முதல்வராக வந்தார்.
அவர் கையால் குழந்தைகளுக்கு பரிசு கொடுப்பதை பார்ப்பதும், கேட்பதும், ரசிப்பதும் மிகுந்த ஊக்கமாகவும், உற்சாகமாகவும் இருக்கிறது. வெங்காயம் சந்தை மதிப்பில் விலை ஏறும் இறங்கும்.
சாமானிய மக்களுக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது என்று முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். அதிகமான வெங்காயத்தை கொள்முதல் செய்து குறைவான விலையில் மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காக ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்திருந்தோம்.
அது எங்கிருந்து ஏற்றுமதி ஆகிறதோ அங்கேயே, அதில் தரமற்ற வெங்காயம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது, அங்கேயே அந்த ஆணையை கேன்சல் செய்து விட்டோம்.இதன் மூலமாக தமிழக அரசுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை.
இங்கே வந்து வெங்காயத்தை இறக்கிய பிறகு தான் நாங்கள் தரமற்றதாக இருப்பதை பார்த்தது போலவும், நஷ்டம் ஏற்பட்டது போலவும் ஒரு மாயத் தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள். ஏற்கனவே முதல்வர் விஜயின் உத்தரவு படி குறைந்த விலையில் வெங்காயத்தை கொள்முதல் செய்து நியாய விலை கடையில் ரூ 35க்கு கொடுத்தோம். அதன் பலன் மக்களுக்கு சென்று சேர்ந்து விட்டது.
எந்த நஷ்டமும் ஏற்படவில்லை. எந்த ஒரு வெங்காயத்தை வைத்தும் திசை திருப்பும் அரசியலில் ஈடுபட வேண்டாம். தரமற்று போனது வெங்காயமும், இதை வைத்து திசை திருப்பும் அரசியலில் ஈடுபடக்கூடிய எதிர்க்கட்சிகளின் மனநிலையும் தான். இவ்வாறு ராஜ்மோகன் கூறினார்.