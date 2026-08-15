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﻿ கிராமசபை கூட்டங்களை அரசியல் மேடை ஆக்காதீர்: அண்ணாமலை அறிவிப்பு

﻿ கிராமசபை கூட்டங்களை அரசியல் மேடை ஆக்காதீர்: அண்ணாமலை அறிவிப்பு

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:36 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:36 AM

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சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, இன்று அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் கிராமசபை கூட்டங்கள் நடக்கின்றன . எனவே, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பினர், தங்களின் கிராமங்களில் நடக்கும் கிராமசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும்.
கிராமசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் அமைப்பினர், போட்டி பொறாமையில் சண்டை போடும் தளமாகவோ, அரசியல் மேடையாகவோ, அதை பயன்படுத்தக் கூடாது. கிராமசபையில் விவாதிக்க வேண்டிய பத்து அம்சங்களை, தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, கிராம வளர்ச்சிக்காக பேச வேண்டும்.
ஆறுகளில் வரும் உபரி நீரை, கிராம நீர்நிலைகளுக்கு கொண்டு வர, தீர்மானங்கள் போட முயற்சிக்க வேண்டும். மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க, கிராமசபையை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். பிரதமர் மோடி கூறியது போல், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தேசிய கொடியை ஏற்றுங்கள்.
- அண்ணாமலை
தலைவர், 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு


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