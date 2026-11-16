தவறான முன்னுதாரணமாக்கி விடாதீங்க; முதல்வரின் டில்லி பயணம் குறித்து அண்ணாமலை கருத்து
தவறான முன்னுதாரணமாக்கி விடாதீங்க; முதல்வரின் டில்லி பயணம் குறித்து அண்ணாமலை கருத்து
ADDED : நவ 16, 2026 10:59 AM
ADDED : நவ 16, 2026 10:59 AM
சென்னை: முதல்வர் விஜய்யின் டில்லி பயணம் குறித்து வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை பேட்டி அளித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது; பிரதமர் மோடி இன்று இந்தியாவில் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். ஆசியன் மாநாட்டில் பங்கேற்க பிலிப்பைன்ஸ் சென்றுள்ளார் என்று நினைக்கிறேன். இன்று முதல்வர் விஜய் டில்லியில் யாரை பார்க்கப் போகிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. சோனியா புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் முதல்வர் விஜய், கர்நாடகா முதல்வர் டிகே சிவகுமார் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் ஒரே மேடையில் அமர இருக்கின்றனர்.
மேகதாது அணையை கட்ட விட மாட்டேன் என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் அறிக்கை விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், அங்கிருக்கும் கர்நாடக முதல்வர் அணையை கட்டியே தீருவேன் என்று இருக்கிறார். இந்தப் பஞ்சாயத்தை தமிழக, கர்நாடக முதல்வர்கள், காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் கார்கே, ராகுல் தான் தீர்க்க வேண்டும்.
மேகதாது அணையை கட்டுவதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை கிடையாது. கீழ்மடையைச் சேர்ந்த மாநிலங்களின் அனுமதியில்லாமல் கர்நாடகாவில் எந்த அணையும் கட்ட முடியாது. கர்நாடகா அரசு, காவிரி படுகையில் உள்ள 54 தாலுகாக்களில் 51 தாலுகாக்கள் வறட்சி என அறிவித்துள்ளனர். அதை வைத்து கர்நாடக முதல்வர் அணை கட்ட முயற்சிக்கிறார்.
மத்திய அரசின் தலையீடு தேவை. 2022-23ல் அணை கட்டுவதற்கு மத்திய நீர்வளத்தறை அமைச்சர் அனுமதி கிடையாது என்று கூறினார். இன்று அவர் மத்திய அரசின் அனுமதி தேவையில்லை என்று கூறியுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தங்களின் நிலைப்பாட்டை மாற்றியுள்ளது. காங்கிரஸூம் தேவையில்லாத வேலைகளை செய்து வருகிறது.
நம்முடைய உரிமை மீட்பது தமிழக முதல்வரின் கடமை. அவர் சென்று பேச வேண்டும். பேசாமல் வந்தால் தவறாகி போய்விடும். புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்வுக்கு மட்டும் தான் சென்றேன் என்றால், அது தவறான முன்னுதாரணமாகி விடும்.
மழைக்காலத்திற்கு பிறகு, வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் அடுத்தடுத்த பொதுக்கூட்டங்களை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.