ADDED : நவ 16, 2026 05:57 PM
சேலம்: சேலம், அயோத்தியாப்பட்டணம், ராமர் கோவில் சந்தைப்பேட்டையை சேர்ந்த சேகர் மனைவி வனிதா, 27. கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,16) மனு கொடுக்க வந்தபோது, மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார். பாதுகாப்பு பணி போலீசார், அவரை தடுத்து மீட்டனர்.
விசாரித்தபோது, வனிதா கூறியதாவது:
அயோத்தியாப்பட்டணத்தை சேர்ந்த சேகர், 33, என்பவருடன், 2025 மே, 28ல் திருமணமானது. அப்போது, 8 சவரன் நகை, 2 லட்சம் ரூபாய், சீர்வரிசை பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன. செக்யூரிட்டி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த கணவர், 4 மாதங்களாக வேலையின்றி உள்ளார்.
இந்நிலையில் மாமியார் முனீஸ்வரி மேலும், 5 சவரன், 5 லட்சம் ரூபாய் வரதட்சணை கேட்டு கொடுமைப்படுத்துகிறார். கணவரும் குடித்துவிட்டு வந்து, நகை, பணம் கேட்டு அடித்து உதைக்கிறார்.
வரதட்சணை வாங்கி வராவிட்டால், கணவருடன் வாழ விடமாட்டோம் என, அவரது குடும்பத்தினர் மிரட்டுகின்றனர். போலீசில் புகார் அளித்தும் பலனில்லை.
பனமரத்துப்பட்டியில், வி.ஏ.ஓ., உதவியாளராக முனீஸ்வரி பணிபுரிவதால், அவரது அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதால், என் புகார் மனு கண்டுகொள்ளப்படவில்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு, மாமியார் குடும்பத்தினர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, கணவருடன் சேர்ந்து வாழ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து அவரிடம், சேலம் டவுன் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.