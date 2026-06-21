கோபியில் கீரிப்பள்ள ஓடையில் துார்வாரும் பணிகள் மும்முரம்
கோபியில் கீரிப்பள்ள ஓடையில் துார்வாரும் பணிகள் மும்முரம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:15 AM
கோபி: கோபியில், கீரிப்பள்ள ஓடை துார்வாரும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது.
கோபி நகரின் மையப்பகுதியில், கீரிப்பள்ளம் ஓடை செல்கிறது. கோபி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மொடச்சூர், கடைவீதி. சத்தியமங்-கலம் மற்றும் ஈரோடு சாலை குடியிருப்புகள் மற்றும் ஓட்டல்-களில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீருக்கு, கீரிப்பள்ளம் ஓடை வடிகாலாக மாறியுள்ளது. தவிர, கோபி டவுன் பகுதியில் அவ்வப்-போது, ஆகாயத்தாமரை மற்றும் சேறு படிமானங்கள் தேங்கி, மழைக்காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, குடியிருப்-புக்குள் தண்ணீர் புகுவது வாடிக்கையாக உள்ளது. நகராட்சி நிர்-வாகம் பல முறை துார்வார, பல லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து, சேறும், சகதியும் அள்ளப்பட்டும் நிரந்தர தீர்வுக்கு வழியில்லாமல் உள்ளது.இந்நிலையில், கோபி நகராட்சி சார்பில் கடந்த, 12ல், கீரிப்-பள்ள ஓடை துார்வாரும் பணி துவங்கியது. மொடச்சூர், சீதாலட்-சுமிபுரம், சாமிநாதபுரம், வண்டிப்பேட்டை, குதிரை வண்டி ஸ்டாண்டு என இதுவரை, 4 கி.மீ., தொலைவுக்கு, கீரிப்பள்ள ஓடை துார்வாரும் பணி முடிந்துள்ளது. தற்போது சரவணா தியேட்டர் சாலை, வீராசாமி வீதி பகுதிகளில், இரு பொக்லைன் இயந்திரத்தை கொண்டு, துார்வாரும் பணி தீவிரமாக நடக்கிறது. இன்னும் 1 கி.மீ., தொலைவுக்கு, ஓடை துார்வார வேண்டியுள்-ளது. இதுவரை, 85 சதவீதம் துார்வாரும் பணி நிறைவடைந்துள்-ளது. எஞ்சிய பணிகள், ஒரு வாரத்துக்குள் நிறைவடையும் என, நகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.