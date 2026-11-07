அரசு பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து டிரைவர், கண்டக்டர் காயம்
அரசு பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து டிரைவர், கண்டக்டர் காயம்
ADDED : நவ 07, 2026 06:27 PM
கரூர்: கரூர் அருகே, அரசு பஸ் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், டிரைவர், கண்டக்டர் காயமடைந்தனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், பெருமாநல்லுார் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம், 51; அரசு பஸ் டிரைவர். இவர், நேற்று (நவ.,6) இரவு, திருப்பூரில் இருந்து பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு பஸ்சில் திருச்சிக்கு சென்றார். பின், பயணிகளை திருச்சியில் இறக்கிவிட்டு, காலி பஸ்சாக மீண்டும் திருப்பூருக்கு புறப்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,7) அதிகாலை, 5:30 மணிக்கு, கரூர் அருகே காந்தி கிராமம் பகுதியில் பஸ் சென்று கொண்டிருந்த போது, திடீரென எதிரே இருந்த தடுப்பு சுவரில் மோதி சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. அதில், டிரைவர் ஆறுமுகம், திருப்பூர் நல்லுார் பகுதியை சேர்ந்த கண்டக்டர் குமரேசன், 52, ஆகியோருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது.
இருவரும், கரூர் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். பஸ்சில் பயணியர் இல்லாததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. தான்தோன்றிமலை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.