தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் போதை மாத்திரை பழக்கம்

UPDATED : அக் 07, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 07, 2026 08:26 PM
– நமது நிருபர் –
கடந்த ஒன்பது மாதங்களில் போதைப் பொருள் தொடர்பாக, 17,412 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில், 32 பெண்கள் உட்பட, 808 பேர், குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தில், போதைப்பொருள் மற்றும் கள்ளச்சாராயம் ஒழிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளில், இ.பி.சி.ஐ.டி., எனும் அமலாக்கப் பணியக குற்ற புலனாய்வு துறை, கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் தலைமையில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
அதேபோல, மாநிலம் முழுதும், காவல் துறை மண்டல வாரியாகவும் போதைப் பொருள் கடத்தல், விற்பனை, பதுக்கல் உள்ளிட்டவைகளுக்கு எதிராக தொடர் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. நடப்பு ஆண்டில் ஒன்பது மாதங்களில், போதைப் பொருள் தொடர்பாக, 11,943 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன. இவற்றில், 2,769 வழக்குகள் பதிவு செய்து, தென் மண்டல போலீசார் முதலிடத்தில் உள்ளனர்.
இது குறித்து, கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் கூறியதாவது:
கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை முற்றிலும் ஒழிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் விளைவாக, கடந்தாண்டை காட்டிலும், நடப்பு ஆண்டில், செப்., வரை, ஒன்பது மாதங்களில், 2,730 வழக்குகள் அதிகரித்துள்ளன. அதேபோல, கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.