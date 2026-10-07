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தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் போதை மாத்திரை பழக்கம்

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் போதை மாத்திரை பழக்கம்

UPDATED : அக் 07, 2026 08:29 PM

ADDED : அக் 07, 2026 08:26 PM

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UPDATED : அக் 07, 2026 08:29 PM ADDED : அக் 07, 2026 08:26 PM

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– நமது நிருபர் –

கடந்த ஒன்பது மாதங்களில் போதைப் பொருள் தொடர்பாக, 17,412 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில், 32 பெண்கள் உட்பட, 808 பேர், குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில், போதைப்பொருள் மற்றும் கள்ளச்சாராயம் ஒழிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளில், இ.பி.சி.ஐ.டி., எனும் அமலாக்கப் பணியக குற்ற புலனாய்வு துறை, கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் தலைமையில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

அதேபோல, மாநிலம் முழுதும், காவல் துறை மண்டல வாரியாகவும் போதைப் பொருள் கடத்தல், விற்பனை, பதுக்கல் உள்ளிட்டவைகளுக்கு எதிராக தொடர் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. நடப்பு ஆண்டில் ஒன்பது மாதங்களில், போதைப் பொருள் தொடர்பாக, 11,943 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன. இவற்றில், 2,769 வழக்குகள் பதிவு செய்து, தென் மண்டல போலீசார் முதலிடத்தில் உள்ளனர்.

இது குறித்து, கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் கூறியதாவது:

கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை முற்றிலும் ஒழிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் விளைவாக, கடந்தாண்டை காட்டிலும், நடப்பு ஆண்டில், செப்., வரை, ஒன்பது மாதங்களில், 2,730 வழக்குகள் அதிகரித்துள்ளன. அதேபோல, கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

பாக்ஸ்//


விபரம் 2025 2026 அதிகரிப்பு( சதவீதத்தில்)
வழக்குகள் 9,213 11,943 29.6
கைதானவர்கள் 14,014 17,412 24.2
கஞ்சா பறிமுதல் 19,964 கிலோ 21,589 8.1
பிற போதை பொருட்கள் 190.6 கிலோ 284.8 கிலோ 49.4
போதை மாத்திரைகள் 89,000 10,89,000 1,117.8



வலி நிவாரண மாத்திரைகள்


டாக்டர் சீட்டு இன்றி விற்க தடை
மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை இணை இயக்குநர் குருபாரதி, அனைத்து மாவட்ட அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை:
சமீப காலமாக, வலி நிவாரண மாத்திரைகள் மற்றும் மன அழுத்த நிவாரண மாத்திரைகள், தவறான முறையில் போதைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இது, மக்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்து உள்ளது.
இதை தடுக்க, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மண்டல மருந்து கட்டுப்பாட்டு உதவி இயக்குநர்களும், தங்களது எல்லைக்குட்பட்ட சில்லறை மற்றும் மொத்த மருந்து விற்பனை நிலையங்களில் தொடர் ஆய்வுகள் செய்ய வேண்டும்.
டாக்டர்களின் பரிந்துரைச் சீட்டின் அடிப்படையில்தான் மருந்துகள் வழங்கப்படுகின்றனவா, அதுகுறித்த விற்பனை பதிவேடுகள் சரிவர பராமரிக்கப்படுகின்றனவா, இருப்புப் பட்டியல் சரியாக உள்ளதா என்பதை நேரில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
மருந்துகள் பெருமளவில் கடத்தப்படுவதோ அல்லது சட்டவிரோதக் கும்பலுக்கு வினியோகிக்கப்படுவதோ கண்டறியப்பட்டால், காவல் துறையினருடன் இணைந்து கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



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