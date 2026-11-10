போலீசாரிடம் ரகளை செய்த போதை வாலிபர்கள் கைது
போலீசாரிடம் ரகளை செய்த போதை வாலிபர்கள் கைது
ADDED : நவ 10, 2026 06:11 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:11 PM
திருவாரூர்: போலீசாரை ஆபாசமாக பேசி ரகளை செய்த வீரராகவன், 27, ஆகாஷ், 27, ஆகியோரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவாரூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில், போலீசார் நேற்று (நவ.,9) வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, நாகை மாவட்டத்தை சேர்ந்த வீரராகவன், ஆகாஷ், சந்தோஷ், 26, ஆகியோர் ஒரே பைக்கில் வந்தனர்.
போலீசார், மூவரிடமும் விசாரித்ததில், அவர்கள் மது போதையில் இருந்தனர். அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறிய போலீசாரை, ஆபாசமாக பேசி, பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தனர். அதன்பின், அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகளிடமும் தகராறு செய்தனர்.
போலீசார், மூவரையும் பிடித்து, போலீஸ் வாகனத்தில் ஏற்ற முயன்றதில், சந்தோஷ் தப்பினார்.
பிடிபட்ட இருவரிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், வீரராகவன், சென்னை, கிண்டியில் தனியார் ஹோட்டலில் வேலை பார்ப்பதும், வெளிநாடு செல்ல தயாராக இருந்ததும் தெரிந்தது. மேலும், மூவரும் மது அருந்தியதில், போதை அதிகமானதால், ரகளையில் ஈடுபட்டதும் தெரிந்தது.
போலீசார், வீரராகவன், ஆகாஷ் ஆகியோரை கைது செய்து, சந்தோஷை தேடி வருகின்றனர்.