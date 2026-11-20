போதை மாத்திரை – 1,120 பறிமுதல் சென்னைவாசி உட்பட ஐவர் சிக்கினர்
போதை மாத்திரை – 1,120 பறிமுதல் சென்னைவாசி உட்பட ஐவர் சிக்கினர்
ADDED : நவ 20, 2026 11:05 PM
சேலம்: சேலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில், அழகாபுரம் போலீசார், இன்று (நவ.,20) அதிகாலை, 4:00 மணிக்கு, ‘மப்டி’யில் நோட்டமிட்டனர். அப்போது, நிஜாமுதீன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வந்தது. அதில் இருந்து இறங்கிய, 4 பேர், சந்தேகத்துக்கு இடமாக நின்றிருந்ததால், அவர்களை பிடித்து சோதனை செய்ததில், போதை மாத்திரைகள் – 760 வைத்திருந்தது தெரிந்தது.
விசாரணையில் சென்னை, கோயம்பேடு அன்னம்மாள் நகரை சேர்ந்த தாஸ், 21, நெற்குன்றம் முனியப்பா நகர் கஜேந்திரன், 21, சேலம், அஸ்தம்பட்டி காந்தி சாலை, ராஜா நகர் ஹேமந்த்குமார், 21, மன்னார்பாளையம், அல்லிக்குட்டை முத்துகவுண்டர் தெரு சாரதி, 20, என்பதும், டில்லியில் இருந்து கேரளம் செல்லும் ரயிலில், மாத்திரைகளை கடத்தி வந்ததும் தெரிந்தது. அவர்களை கைது செய்த போலீசார், மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
அதேபோல் இரும்பாலை, 3வது கேட் பகுதியில், நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம், பாரப்பட்டி காலனியை சேர்ந்த தீபக், 19, என்பவரை, இரும்பாலை போலீசார் கைது செய்து, அவரிடம், 360 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.