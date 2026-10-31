துரைமுருகனுக்கு 'கம்பி'கள் கண்ணில் வந்து போகிறதோ என்னவோ: அந்துமணி பதில்கள்
துரைமுருகனுக்கு 'கம்பி'கள் கண்ணில் வந்து போகிறதோ என்னவோ: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : அக் 31, 2026 01:42 AM
ADDED : அக் 31, 2026 01:40 AM
UPDATED : அக் 31, 2026 01:42 AM ADDED : அக் 31, 2026 01:40 AM
நம்மூரில் இப்படி அமைத்தால், நகைச்சுவை நடிகர், வடிவேலுவின், 'கிணத்தை காணோம்' கதையாக, அடுத்த நாள் நடைபாதையே இருக்காதே!
நீதிமன்றங்கள் விரைவாக நடவடிக்கை எடுத்து, விசாரணையை வேகப்படுத்தி குற்றம் என நிரூபித்தால், இந்த ஜாமின் மனுக்கள் குறையும். மேலும் தண்டனைகளையும் தீவிரப்படுத்தி, அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டால் தான் குற்றம் குறையும். இல்லையெனில், 'தியாகிகள்' என்ற பட்டத்துடன், ரவடிகள் தான் அதிகரிப்பர்.
உள்ளே என்ன, 'ரவுசு' செய்து, என்ன வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டாரோ பாவம்... நாம் வேறு அதை கிளற வேண்டாம் தினேஷ்!
அவரின் இந்த தள்ளாத வயதில், அவர் கவலை அவருக்கு... சில பல, 'கம்பி'கள் கண்ணில் வந்து போகிறதோ என்னவோ!
'வினாச காலே விபரீத புத்தி' என்பது போல தங்கள் கட்சியின் அழிவுக்கு அவர்களே வழி செய்து கொள்கின்றனர்.
இப்படிப்பட்ட அபாயகரமான பேச்சை, தி.மு.க.,வினர் நிறுத்தாவிட்டால், இளைஞர்கள் மிக வேகமாக செயலாற்றி, கட்சியே இல்லாமல் செய்து விடுவர். கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் இதை, வேகமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்!