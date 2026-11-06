குதிரை பேரத்தை ஆரம்பித்து வைத்ததே தவெகதான்; சொல்கிறார் நயினார்
குதிரை பேரத்தை ஆரம்பித்து வைத்ததே தவெகதான்; சொல்கிறார் நயினார்
ADDED : நவ 06, 2026 06:15 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:15 PM
அவர் அளித்த பேட்டி;
ஊழல் இல்லை, ஊழல் செய்யமாட்டோம் என்று சொல்லி தவெகவினர் ஆட்சிக்கு வந்தனர் ஆனால் இப்போது, ஊழல் செய்ய படிப்படியாக ஆரம்பித்துவிட்டனர். பெரியார் அறிவுலகம் மட்டுமல்ல, புதுச்சேரியில் சைக்கிள்களை 3200 ரூபாய்க்கு வழங்கி உள்ளனர். இன்றைக்கு அதே சைக்கிள்கள் விலை தமிழகத்தில் 7200 ரூபாய்.
குதிரை பேரத்தை ஆரம்பித்து வைத்ததே தவெக தான். அதற்காக தான் இரு இடைத்தேர்தல்கள் நடந்தது. ஒரு முதல்வர் 39 முறை ஒரு தொகுதியில் இறங்கி பிரசாரம் செய்தார். ஆனால் கடந்த பொதுத்தேர்தலில் முதல்வர் மொத்தமாக 5 இடங்களுக்கு தான் சென்றுள்ளார். இந்த 6 மாதத்தில் மக்களின் நம்பிக்கையை தவெக அரசு இழந்திருக்கிறது.
திமுக ஆட்சியில் நடந்தததை விட 6 மாதத்தில் கொலை, கொள்ளை என குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகம் நடக்கின்றன. அதற்கு காரணம், போதை பொருட்கள்தான். இதை கட்டுப்படுத்த இந்த அரசு தவறி இருக்கிறது. சட்டம் ஒழுங்கும் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை.
இவ்வாறு நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டியளித்தார்.