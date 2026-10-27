‘இ – சாக் ஷியா’ செயலி போலீசில் புதிய அறிமுகம்

UPDATED : அக் 27, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:59 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள காவல் நிலையங்கள், ‘இ – சாக் ஷியா’ என்ற மொபைல் போன் செயலி வாயிலாக, நீதிமன்றங்களுடன் இணைக்கப்பட்டு, வீடியோ உள்ளிட்ட ஆவணங்களை மின்னணு முறையில் அனுப்பும் முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
‘இ – சாக் ஷியா’ செயலியை கையாள்வது மிகவும் எளிதாக உள்ளது. நீதிமன்றங்களுக்கு, எப்.ஐ.ஆர்., எனும் முதல் தகவல் அறிக்கை, கைதான நபர்கள் குறித்த தகவல் என, எல்லா விபரங்களும் மின்னணு முறையில் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
கொலை உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் நடக்கும் இடங்களுக்கே சென்று, விசாரணை அதிகாரி, இ – சாக் ஷியா செயலி வாயிலாக எல்லா விபரங்களையும் பதிவேற்றம் செய்ய முடியும். அவற்றை நீதிபதிகள் மற்றும் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட நீதிமன்ற ஊழியர்களால் பார்க்க முடியும்.
விசாரணையில் வெளிப்படைத்தன்மை ஏற்படுவதுடன், ஆதாரங்கள் அழிக்கப்படுவதை தடுப்பது, ஆள்மாறாட்டம் செய்து சாட்சிகளை நீதிமன்றங்களில் ஆஜர்படுத்துவது போன்ற முறைகேடுகள் தடுக்கப்படும். டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் அடிப்படையில், விரைவாக குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுத் தர முடியும் என்பதால், இந்த புதிய முறை அமலுக்கு வந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.