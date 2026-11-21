ADDED : நவ 21, 2026 06:57 PM
லிமா: பெரு நாட்டின் ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் பகுதியில் நேற்று (நவ.,20) 6.7 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால், வீடுகள், கட்டடங்கள் குலுங்கியதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர்.
தென் அமெரிக்க நாடான பெருவின் மத்திய பகுதியில் உள்ள ஆண்டிஸ் மலை தொடர் பகுதியில் நேற்று மாலை 6.7 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ஜூனின் நகருக்கு வடக்கே 34 கி.மீ., தொலைவிலும், 108 கி.மீ., ஆழத்திலும் மையமாக கொண்டு ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கத்தால் வீடுகள், கட்டடங்கள் குலுங்கின. இதனால், பொதுமக்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு வீடுகளை விட்டு வெளியே வந்தனர். நிலநடுக்கத்தால் உயிர் சேதமோ, பொருட் சேதமோ ஏற்பட்டதாக உடனடி தகவல்கள் வெளியாகவில்லை. நிலநடுக்கத்தின் அதிர்வுகள் பெருவின் தலைநகரான லிமாவிலும் உணரப்பட்டது. கடந்த ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் இதே பகுதியில் 5.5 ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 30 பேர் காயமடைந்தனர்.