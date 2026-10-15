தி.மு.க., ஆட்சியில் கைமாறிய லஞ்சம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை
தி.மு.க., ஆட்சியில் கைமாறிய லஞ்சம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை
UPDATED : அக் 15, 2026 06:39 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:36 PM
சென்னை: தி.மு.க., ஆட்சியில், சில துறைகளில் வாங்கப்பட்ட லஞ்சம் குறித்து, அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது:
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தொழில் பூங்காக்கள் மற்றும் தரவு மையம் எனும் ‘டேட்டா சென்டர்’ அமைக்கும் திட்டங்களுக்காக, பல்வேறு துறைகளுக்கு லஞ்சம் தரப்பட்டுள்ளது.
வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை, சி.எம்.டி.ஏ., எனும் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம், சுற்றுச்சூழல் துறை ஆகியவற்றில் பெரிய அளவில் லஞ்சப் பணம் கைமாறி இருப்பது தெரிய வருகிறது.
தரவு மையம் அமைக்க, 1.89 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்தாக தகவல் கிடைத்ததன் அடிப்படையில் விசாரணை நடக்கிறது. மாவட்ட கலெக்டர் ஒருவர், 50 லட்சம் ரூபாய் வாங்கியதற்கான ஆவணமும் கிடைத்துள்ளது. இடைத்தரர்கள் வாயிலாக, லஞ்சப் பணம் கைமாறி உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.