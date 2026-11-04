தொழில் அதிபர் பிரேம்குமார் வீடு அலுவலகங்களில் ஈ.டி., ரெய்டு
தொழில் அதிபர் பிரேம்குமார் வீடு அலுவலகங்களில் ஈ.டி., ரெய்டு
ADDED : நவ 04, 2026 08:46 PM
சென்னை: சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பாக, கேரளாவைச் சேர்ந்த தொழில் அதிபர் பிரேம்குமார், 58, வீடு மற்றும் அலுவலகம் என, 11க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள், நேற்று சோதனை நடத்தினர்.
கேரளாவைச் சேர்ந்தவர் பிரேம்குமார்; தொழில் அதிபர். 58. இவர், தமிழகத்தில், சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் வசித்து வருகிறார். இவர், கேரளா, தமிழகம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில், 155 கிளைகளுடன், ஆண்டுக்கு, 162 கோடி ரூபாய் வரவு, செலவு செய்யும், ‘பாரத் லஜ்னா மல்டி ஸ்டேட் ஹவுசிங் கோ ஆப்ரேடிங்’ என்ற கூட்டுறவு நிறுவனத்தை தொடங்கி உள்ளார்.
கடந்த, 2006 – 2016 வரை, அதன் தலைவராக இருந்துள்ளார். பிரேம்குமார் நடத்தி வரும் கூட்டுறவு நிறுவனம் வாயிலாக, 5,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி நடந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, கேரள மாநிலம், கோழிக்கோடு பகுதியை சேர்ந்த, பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, சில தினங்களுக்கு முன், பிரேம்குமாரை சென்னையில் கைது செய்து, அம்மாநிலத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். நீதிமன்றத்தால், பிரேம்குமார் விடுவிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், அவர் சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்ட புகார் தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். அவர்கள், சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள, பிரேம்குமாரின் கூட்டுறவு நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம், சென்னை கோயம்பேடு பகுதியில் உள்ள, அவரின் மற்றொரு அலுவலகம், விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள வீடு, கேரளாவில், கோழிக்கோடு, கொச்சி, திருச்சூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள அலுவலகம் என, 11 இடங்களில் இன்று (நவ.,4) சோதனை நடத்தினர்.
இதற்கிடையே, பிரேம்குமாரின் வழக்கறிஞர் கோபாலகிருஷ்ணன் கூறுகையில்,‘‘கேரள மாநில போலீசார் பிரேம்குமாரை கைது செய்து ஆஜர்படுத்தியபோது, அவரை சிறைக்கு அனுப்ப, நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. முறைகேடுகள் ஏதும் நிரூபிக்கப்படாத நிலையில், இச்சோதனை சட்ட விரோதமானது,’’ என்றார்.