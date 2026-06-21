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﻿ 'மாஜி' அதிகாரி, தொழிலதிபர் வீடுகளில் ஈ.டி., சோதனை

﻿ 'மாஜி' அதிகாரி, தொழிலதிபர் வீடுகளில் ஈ.டி., சோதனை

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:32 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:32 AM

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சென்னை: சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பாக, சென்னை தேனாம்பேட்டையில், ஓய்வு பெற்ற வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரி தரணிதரன், 64, மற்றும் திருவொற்றியூரில் தொழில் அதிபர் முருகேசன், 70, ஆகியோர் வீடுகளில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.

சென்னை தேனாம்பேட்டை, எல்லையம்மன் காலனியை சேர்ந்தவர் தரணிதரன், 64. ஓய்வு பெற்ற வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரி. இவர், சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பதாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு புகார்கள் சென்றன.

அதன் அடிப்படையில், மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையினர் பாதுகாப்புடன், தரணிதரன் வீட்டில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று சோதனை நடத்தினர். அதேபோல், சென்னை திருவொற்றியூர் பத்நாப காலனி, மூன்றாவது தெருவை சேர்ந்தவர் முருகேசன், 70; தொழில் அதிபர். இவர், கடந்த, 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இப்பகுதியில் வசித்து வருகிறார்.

இரு மகன்களுடன் சேர்ந்து, கண்டெய்னர் லாரி போக்குவரத்து மற்றும் வெளி நாடுகளுக்கு பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். இவர், தன் மகன்களுடன் சேர்ந்து, சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடுவதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு புகார்கள் சென்றன. அதன் அடிப்படையில் முருகேசன் வீட்டிலும், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று சோதனை நடத்தினர்.

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