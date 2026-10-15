கல்வி துறை அதிகாரி ரூ.29 லட்சம் மோசடி?

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி கல்வி துறை இணை இயக்குனர் ராமச்சந்திரன், 56, என்பவர், 29 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி, முதலியார்பேட்டையை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணராஜ்; கார் ஷோரூம் மேலாளர். இவரிடம், 2024ல் மூலக்கடையை சேர்ந்த புதுச்சேரி கல்வித்துறை இணை இயக்குனர் ராமச்சந்திரன், ‘ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும்’ என கூறியுள்ளார்.
நம்பிய கிருஷ்ணராஜ், மூன்று தவணைகளாக, 29 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஏமாந்தார். இந்நிலையில், கிருஷ்ணராஜ், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மாரடைப்பால் இறந்தார். கிருஷ்ணராஜின் மனைவி மலர்விழி, ராமச்சந்திரனிடம் பணத்தை கேட்டுள்ளார். அவரை, ராமச்சந்திரன், அவரது மனைவி மாலதியும், மிரட்டி உள்ளனர். முதலியார்பேட்டை போலீசார், விசாரித்து வருகின்றனர்.
UPDATED : அக் 15, 2026 01:53 AM
ADDED : அக் 15, 2026 01:48 AM
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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி கல்வி துறை இணை இயக்குனர் ராமச்சந்திரன், 56, என்பவர், 29 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி, முதலியார்பேட்டையை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணராஜ்; கார் ஷோரூம் மேலாளர். இவரிடம், 2024ல் மூலக்கடையை சேர்ந்த புதுச்சேரி கல்வித்துறை இணை இயக்குனர் ராமச்சந்திரன், ‘ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும்’ என கூறியுள்ளார்.
நம்பிய கிருஷ்ணராஜ், மூன்று தவணைகளாக, 29 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஏமாந்தார். இந்நிலையில், கிருஷ்ணராஜ், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மாரடைப்பால் இறந்தார். கிருஷ்ணராஜின் மனைவி மலர்விழி, ராமச்சந்திரனிடம் பணத்தை கேட்டுள்ளார். அவரை, ராமச்சந்திரன், அவரது மனைவி மாலதியும், மிரட்டி உள்ளனர். முதலியார்பேட்டை போலீசார், விசாரித்து வருகின்றனர்.