தேர்வு அறைகளில் கேமரா கல்வித்துறை பரிசீலனை

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ADDED : அக் 29, 2026 11:10 PM
சென்னை: பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு நடக்கும் அறைகளில், ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்கள் பொருத்துவது தொடர்பாக, பள்ளி கல்வித்துறை பரிசீலனை செய்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் படிக்கும் 10ம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வுகளை, அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், அடுத்தாண்டு நடக்கவுள்ள பொதுத் தேர்வு பணிகளை கண்காணிக்க, தேர்வு அறையில், ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்கள் பொருத்த, பள்ளி கல்வித்துறை ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இது குறித்து, பள்ளி கல்வித்துறை வட்டாரங்கள் கூறியதாவது:
கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மாதம் நடந்த பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வின்போது, விழுப்புரம், சேலம் மாவட்டத்தில், தனியார் பள்ளி ஒன்றில் முறைகேடு நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. இதன் காரணமாக, தேர்வறைகளில் ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்கள் பொருத்தி கண்காணிப்பது குறித்து ஆலோசனை நடந்து வருகிறது.
முதல் கட்டமாக, கடந்த காலங்களில் முறைகேடு புகார்கள் எழுந்த தேர்வு மையங்களில், கேமரா பொருத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்கள் அமைக்கப்படும்போது, பள்ளியின் கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து, ஒருவர் நேரடியாக கண்காணிப்பது அவசியம்.
இவ்வாறு வட்டாரங்கள் கூறின.