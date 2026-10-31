முட்டை விலை ‘விர்ர்...’ 2 நாளில் 40 காசு உயர்வு

ADDED : அக் 31, 2026 07:47 PM
நாமக்கல்: நாமக்கல்லில், இன்று (அக்.,31) தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம் நடந்தது. அதில், முட்டை உற்பத்தி, மார்க்கெட்டிங் நிலவரம் குறித்து பண்ணையாளர்கள் விவாதித்தனர்.
இதையடுத்து, 590 காசுக்கு விற்ற முட்டை விலை, 20 காசு உயர்த்தி, 610 காசாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. இரண்டு நாட்களில், 40 காசு அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாட்டின் பிற மண்டலங்களில் முட்டை விலை(காசுகளில்) நிலவரம்:
சென்னை, 660, ஐதராபாத், 595, விஜயவாடா, 650, பர்வாலா, 620, மும்பை, 640, மைசூரு, 655, பெங்களூரு, 635, கொல்கட்டா, 685, டில்லி, 640 என, நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், நாமக்கல்லில் நடந்த பண்ணையாளர், வியாபாரிகள் ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில், ஒரு கிலோ முட்டைக்கோழி, 110 ரூபாய், பல்லடத்தில் நடந்த உற்பத்தியாளர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில், ஒரு கிலோ கறிக்கோழி, 117 ரூபாய் என, விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.