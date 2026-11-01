தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/முட்டை விலை மூன்று நாளில் 50 காசு அதிகரிப்பு

முட்டை விலை மூன்று நாளில் 50 காசு அதிகரிப்பு

முட்டை விலை மூன்று நாளில் 50 காசு அதிகரிப்பு

ADDED : நவ 01, 2026 07:51 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 01, 2026 07:51 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

நாமக்கல்: நாமக்கல்லில் தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம் இன்று (நவ.,1) நடந்தது. இதில், 610 காசுகளுக்கு விற்ற முட்டை விலையை, 10 காசு உயர்த்தி, 620 காசாக நிர்ணயித்தனர். இதன் மூலம் மூன்று நாட்களில், 50 காசு உயர்ந்துள்ளது.

நாட்டின் பிற மண்டலங்களில், முட்டை விலை விபரம் (காசுகளில்): சென்னை, 680, ஐதராபாத், 615, விஜயவாடா, 675, பர்வாலா, 627, மும்பை, 660, மைசூரு, 675, பெங்களூரு, 655, கோல்கட்டா, 695, டில்லி, 660.

இதேபோல் நாமக்கல்லில் நடந்த பண்ணையாளர், வியாபாரிகள் ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில், ஒரு கிலோ முட்டைக்கோழி, 100 ரூபாய், பல்லடத்தில் நடந்த உற்பத்தியாளர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில், ஒரு கிலோ கறிக்கோழி, 117 ரூபாயாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us