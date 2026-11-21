குருவாயூர் கிருஷ்ணர் கோவிலில் ஏகாதசி உற்சவம் கோலாகலம்
குருவாயூர் கிருஷ்ணர் கோவிலில் ஏகாதசி உற்சவம் கோலாகலம்
ADDED : நவ 21, 2026 06:50 PM
பாலக்காடு: கேரள மாநிலம், குருவாயூர் கிருஷ்ணர் கோவிலில், ஏகாதசி உற்சவம் வெகு விமரிசையாக நடந்தது.
கேரள மாநிலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற, குருவாயூர் கிருஷ்ணர் கோவிலில், கார்த்திகை மாதத்தில் ஏகாதசி உற்சவம் கொண்டாடப்படுகிறது. நடப்பாண்டு ஏகாதசி உற்சவம் நேற்று நடந்தது. காலை, 7:00 மணிக்கு, கிழக்கூட்டு அனியன் மாரார் தலைமையில், செண்டை மேளம் முழங்க, ‘இந்திரசென்’ என்ற யானை மீது உற்சவர் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
காலை, 9:00 மணிக்கு, பார்த்தசாரதி கோவிலுக்கு, பல்லச்சேனா முரளி மாரார் மற்றும் கலாமண்டலம் ஹரி நாராயணன் தலைமையில், பஞ்சவாத்தியம் முழங்க, ‘தாமோதர்தாஸ்’ என்ற யானை மீது உற்சவர் எழுந்தருளினார். ஏகாதசி நோன்பு இருக்கும் பக்தர்களுக்கு, சிறப்பு கோதுமை சாப்பாடு மற்றும் கிழங்கு வகை, பயிர் வகை பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன. ஏகாதசி உற்சவத்தையொட்டி, நேற்று முன்தினம் அதிகாலை முதல், பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக திறக்கப்பட்ட நடை இன்று காலை, 7:00 மணிக்கு அடைக்கப்படும்.
பின், வழக்கமான பூஜைகளுடன், பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு நடை திறக்கப்படும். ஏகாதசி உற்சவம் நாளை நிறைவு பெறுகிறது. விழாவையொட்டி, கோவில் முன்பாக உள்ள மேல்புத்துார் கலையரங்கில் நடந்த செம்பை சங்கீத உற்சவம், நேற்று இரவு, 10:00 மணிக்கு செம்பை வைத்தியநாத பாகவதருக்கு பிடித்தமான கீர்த்தனை பாடலுடன் நிறைவடைந்தது. இந்த, 15 நாள் உற்சவத்தில், 3,000த்துக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் பங்கேற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.