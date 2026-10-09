மழையால் சேதமடைந்த முதுமக்கள் தாழிகள்

UPDATED : அக் 09, 2026 12:59 AM
ADDED : அக் 09, 2026 12:56 AM
துாத்துக்குடி: ஆதிச்சநல்லுார் பகுதியில், ஒரு மணி நேரம் பெய்த மழையில், அங்கு பாதுகாப்பின்றி வைக்கபட்டிருந்த முதுமக்கள் தாழிகள் சேதமடைந்தன.
துாத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லுாரில், நான்கு ஆண்களுக்கு முன், இந்திய தொல்லியல் துறை சார்பில், இரு முறை அகழாய்வு பணிகள் நடந்தன.
அதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதுமக்கள் தாழிகள், அதே இடத்தில் காட்சிப்படுத்த, அதன்மேல் கண்ணாடிகள் வைக்கப்பட்டு, இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ‘சைட் மியூசியம்’ அமைக்கப்பட்டது.
கடந்த, 2023 ஆகஸ்ட் 6ல் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், அந்த மியூசியத்தை திறந்து வைத்து, உலகத்தரம் வாய்ந்த அருங்காட்சியகம் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டினார்.
அதன்பின், பல்வேறு காரணங்களால் பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டது. ஆதிச்சநல்லூரில் மத்திய தொல்லியல் துறை சார்பில், மூன்று இடங்களில் அகழாய்வு பணிகள் நடந்தன.
அதை, ‘ஏ, பி, சி’ என, மூன்று பகுதிகளாக பிரித்தனர். ‘பி சைட்டில்’ தான் சைட் மியூசியம் அமைக்கப்பட்டது. அதேநேரத்தில், ‘சி சைட்டில்’ தற்காலிக கூரைகள் அமைக்கப்பட்டு, அகழாய்வு பணிகள் நடந்தன.
அந்த இடத்தில் தான் அதிக அளவிலான தொல்பொருட்கள் கிடைத்ததோடு, தங்கத்தால் ஆன நெற்றி பட்டயமும் கிடைத்தது. எனவே, அந்த பகுதி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால், தற்போது அந்த தற்காலிக கூரை மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. கடந்த, 2023ல் பெய்த கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில், மழைநீர் உள்ளே புகுந்து சேதமடைந்தது. இதற்கிடையில், தற்காலிக கூரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் நிரந்தரமாக கூரைகள் அமைப்பதற்கான பணிகள் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில் நேற்று மாலை ஆதிச்சநல்லுாரில், ஒரு மணி நேரம் பலத்த மழை பெய்தது. அகழாய்வில் தோண்டப்பட்ட குழிகளுக்குள் இருந்த, 10க்கும் மேற்பட்ட முதுமக்கள் தாழிகள் அனைத்தும் மழையால் சேதமடைந்தன.
பல்வேறு முதுமக்கள் தாழிகள் முழுமையாக மழைநீரால் நிரம்பி காணப்படுகின்றன. இதனால், தொல்பொருட்கள் அனைத்தும் மழையால் சேதமடைந்துள்ளன.
இந்திய தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள், முதுமக்கள் தாழிகள் உட்பட தொல் பொருட்களை பொருட்டாக நினைக்காமல் இருப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்து உள்ளனர்.
வரும் காலத்தில் பலத்த மழை பெய்யும் என்பதால், நிரந்தரமாக ‘ஷெட்’ அமைக்கும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.