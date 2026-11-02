ஜெபக்கூட்டங்களில் தேர்தல் பிரசாரமா?

ADDED : நவ 02, 2026 09:07 PM
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் சட்டசபை தொகுதியில், இடைத்தேர்தல் நடக்க உள்ளது. கடையம் அருகே நடந்த ஜெபக்கூட்டத்தில், கிறிஸ்துவ மத போதகர் மோகன் சி.லாசரஸ், த.வெ.க., சார்பில் போட்டியிட உள்ளதாக கூறப்படும், இசக்கி சுப்பையாவுக்கு ஓட்டளிக்குமாறு கேட்டுள்ளார். மத போதகர், ஆன்மிக வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சியின் வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக, ஓட்டு சேகரிக்கும் அரசியல் பிரசாரகராக செயல்படுவது ஏன்?
இறைவனை வழிபடுவதற்கான ஜெபக்கூட்டத்தில், குறிப்பிட்ட வேட்பாளர்களுக்கு ஓட்டளிக்க அறிவுறுத்துவது, மதத்தின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை, அரசியல் ஆதாயத்திற்கு பயன்படுத்துவதாகி விடும்.
எனவே, எந்த மதத்தின் தலைவர் எனினும், மத வழிபாட்டு கூட்டங்களை, அரசியல் ஓட்டு சேகரிப்புக்கு பயன்படுத்தினால், ஒரே சட்ட அளவுகோலின்படி விசாரிக்கப்பட வேண்டும்.
– ராம.ரவிக்குமார்
தலைவர், ஹிந்து தமிழர் கட்சி