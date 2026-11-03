ஓட்டுச்சாவடிகள் அதிகரிப்பு தேர்தல் அதிகாரி அறிவிப்பு
ஓட்டுச்சாவடிகள் அதிகரிப்பு தேர்தல் அதிகாரி அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:36 PM
சென்னை: ‘தமிழகத்தில் மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்கு பின், ஓட்டுச்சாவடிகள் எண்ணிக்கை, 75,088 ஆக உயர்ந்துள்ளது’ என, தமிழகத் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தேர்தல் கமிஷன் அறிவுறுத்தலின்படி, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணி, அக்.,15 முதல் 2027 ஜன.,4ம் தேதி வரை நடக்க உள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, ஓட்டுச்சாவடிகளை சீரமைத்தல், பிரிவுகளை உருவாக்குதல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
அரசியல் கட்சிகளின் பரிந்துரைகளை பரிசீலித்த பின், ஓட்டுச்சாவடிகள் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதன்படி, ஒவ்வொரு ஓட்டுச்சாவடியிலும், வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 1,200க்கு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் பெறப்பட்ட, இறுதி செய்யப்பட்ட ஓட்டுச்சாவடிகளின் பட்டியல், தலைமை தேர்தல் கமிஷனுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இறுதி பட்டியல், தலைமை தேர்தல் கமிஷனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மறுசீரமைப்புக்கு முன், தமிழகத்தில் 75,032 ஓட்டுச்சாவடிகள் இருந்தன. தற்போது, ஓட்டுச்சாவடிகள் எண்ணிக்கை, 75,088 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மொத்தமாக 56 ஓட்டுச்சாவடிகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், 78 ஓட்டுச்சாவடிகள் இணைக்கபட்டுள்ளன. இதுமட்டுமின்றி 357 ஓட்டுச்சாவடிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.