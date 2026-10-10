விவசாய பம்பு செட்களில் மின் ஒயர் திருட்டு

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கலசப்பாக்கம்: கலசப்பாக்கம் பகுதியில் ஒரே நாளில், 7 விவசாய பம்பு செட்களின் மின் ஒயர்கள் திருட்டு போனதால், விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் அடுத்த, மஷார் கிராமத்தில், நேற்று முன்தினம் மாலை விவசாயிகள் தங்கள் பணிகளை முடித்து வீடு திரும்பிய நிலையில், நேற்று காலை மீண்டும் நிலத்திற்கு சென்றனர்.
அப்போது அடுத்தடுத்து, 7 பேரின் விவசாய நிலங்களில் உள்ள பம்பு செட்டில் மின் ஒயர்கள் திருட்டு போனதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் அளித்த புகார்படி, கடலாடி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
UPDATED : அக் 10, 2026 05:08 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:25 AM
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கலசப்பாக்கம்: கலசப்பாக்கம் பகுதியில் ஒரே நாளில், 7 விவசாய பம்பு செட்களின் மின் ஒயர்கள் திருட்டு போனதால், விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் அடுத்த, மஷார் கிராமத்தில், நேற்று முன்தினம் மாலை விவசாயிகள் தங்கள் பணிகளை முடித்து வீடு திரும்பிய நிலையில், நேற்று காலை மீண்டும் நிலத்திற்கு சென்றனர்.
அப்போது அடுத்தடுத்து, 7 பேரின் விவசாய நிலங்களில் உள்ள பம்பு செட்டில் மின் ஒயர்கள் திருட்டு போனதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் அளித்த புகார்படி, கடலாடி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.