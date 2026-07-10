﻿ அரசு ஊழியர்களை போல் மின் வாரியத்திலும் சலுகை

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:24 AM
சென்னை: தமிழக அரசு, சம்பள தொகுப்பு திட்டத்தின் கீழ், அரசு பணியாளர்களுக்கு, சுகாதார பாதுகாப்பு வசதிகளை வழங்க, பல வங்கிகளுடன், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செய்துள்ளது.
இந்த பாதுகாப்பு வசதிகள், தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான, மின் வாரிய பணியாளர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை; அவை, தங்களுக்கும் கிடைக்க, நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, மின்வாரிய பணியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இது குறித்து, மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சில், பாரத ஸ்டேட் வங்கி, இந்தியன் வங்கி உட்பட, 10 வங்கிகளில் சம்பள கணக்கு வைத்துள்ள பணியாளர்களுக்கு, சம்பள தொகுப்பு திட்டம் கிடைக்க உள்ளது.
விபத்து காரணமாக ஏற்படும் உயிரிழப்பு அல்லது நிரந்தர ஊனத்திற்கு, வங்கிகள் வாயிலாக, 1 கோடி ரூபாய் தனிநபர் விபத்து காப்பீடு வழங்கப்படும்.
விபத்தில் உயிரிழந்த பணியாளரின் திருமண வயதை அடைந்த, மகள்களின் திருமண செலவுகளுக்கு, வங்கிகள் வாயிலாக, 10 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் உதவி வழங்கப்படும்.
பணிக்காலத்தில் இயற்கை மரணம் ஏற்பட்டால், வங்கிகள் வாயிலாக, 10 லட்சம் ரூபாய் ஆயுள் காப்பீடாக வழங்கப்படும்.