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﻿ ஜூலையில் முதல் முறையாக மின் நுகர்வு 47.22 கோடி யூனிட்: கடும் வெயிலால் அதிகரிப்பு

﻿ ஜூலையில் முதல் முறையாக மின் நுகர்வு 47.22 கோடி யூனிட்: கடும் வெயிலால் அதிகரிப்பு

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:23 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:23 PM

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சென்னை, ஜூலை 17-

தமிழக மின் நுகர்வு, இதுவரை இல்லாத அளவாக நேற்று முன்தினம், 47.22 கோடி யூனிட்களாக அதிகரித்தது. வழக்கமாக, கோடை காலத்தில் மட்டுமே உச்சத்தை எட்டும் மின் நுகர்வு, இந்த ஆண்டு ஜூலையில், புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இதற்கு கடும் வெயிலே காரணம்.

தமிழகம் முழுதும் உள்ள வீடுகள், தொழிற் சாலைகள் உட்பட அனைத்து பிரிவுகளுக்கும், மின் வினியோகம் செய்யும் பணியை, அரசு நிறுவனமான மின் வாரியம் மேற்கொள்கிறது.

மாநிலம் முழுதும் ஒரு நாள் அதாவது, 24 மணி நேரம் பயன்படுத்தும் மின்சாரத்தின் அளவு, மின் நுகர்வு எனப்படுகிறது.

தினமும் சராசரியாக, 30 கோடி யூனிட்களாக உள்ள மின் நுகர்வு, கோடை வெயிலால், இந்த ஆண்டு ஏப்ரல், 29ம் தேதி எப்போதும் இல்லாத வகையில், 47.15 கோடி யூனிட்களாக உயர்ந்தது.

இதுவே, நேற்று முன்தினம் வரை உச்ச அளவாக இருந்தது. இதற்கு, கோடை வெயிலால், 'ஏசி' பயன்பாடு அதிகரிப்பு, சட்டசபை தேர்தல், ஐ.பி.எல்., கிரிக்கெட் போட்டி போன்றவை முக்கிய காரணமாக இருந்தன.

அதன்பின், மின் நுகர்வு சற்று குறைந்து, தினமும் சராசரியாக, 38 கோடி யூனிட்களாக இருந்தது. கோடை காலத்தில் இருந்தது போல, கடந்த வாரத்தில் இருந்து வெயில் தாக்கம் கடுமையாக உள்ளது.

இதனால், வீடுகளில் பகலிலும், 'ஏசி' சாதனங்களை மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். கடந்த வாரத்தில் இருந்து, தினசரி மின் நுகர்வு, 42 - 43 கோடி யூனிட் களாக அதிகரித்தது.

நேற்று முன்தினம் எப்போதும் இல்லாத வகையில், 47.22 கோடி யூனிட்களாக, மின் நுகர்வு புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடை காலத்தில் மின் நுகர்வு, புதிய உச்சத்தை எட்டும் நிலையில், இந்தாண்டு முதல் முறையாக, ஜூலையிலும் மின் நுகர்வு அதிகரித்துள்ளது.

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