ஊழியர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ராஜினாமா செய்யவில்லை: கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு அமைப்பு
ஊழியர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ராஜினாமா செய்யவில்லை: கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு அமைப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 03:49 PM
தமிழகத்துக்கு வர வேண்டிய தொழில் முதலீடு குறித்த ரகசியங்கள் ஆந்திராவுக்கு கசிந்ததாகவும், இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கும்கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு அமைப்பில் பணியாற்றிய 15 பேர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.
இது தொடர்பாக கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு அமைப்பு வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது: கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு ஊழியர்கள் ஜூலை மாதம் ஒட்டுமொத்தமாக ராஜினாமா செய்ததாக ஊடகத்தில் வெளியான செய்தி தவறானது. ஊழியர்கள் வெளியேறுவது என்பது ஒரு நிறுவனத்தில் இயல்பாக நிகழும் நிகழ்வாகும்.
ஊழியர்கள், சிறந்த வேலைவாய்ப்பு, உயர்கல்வி, இடமாற்றம், சொந்த குடும்ப பிரச்னை என தனிப்பட்ட மற்றும் பல்வேறு காரணங்களினால் விலகுகின்றனர்.வேறு இடங்களில் வாய்ப்புகளை தேடி செல்வது உள்ளிட்ட ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட தொழில்முறை விருப்பங்களை மதிக்கிறோம்.
முதலீடுகளை ஈர்ப்பதிலும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதிலும் எப்போதும் அண்டை மாநிலங்களுடன் ஆரோக்கியமான மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் தமிழகம் போட்டியிட்டு வருகிறது. இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறது.உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் விருப்பத் தேர்வாக தமிழகம் தொடர்கிறது. இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு அமைப்பு கூறியுள்ளது.