செஞ்சி சிறுமி மாயம் எதிரொலி? ஹோமம் நடத்திய இன்ஸ்பெக்டர்!
செஞ்சி சிறுமி மாயம் எதிரொலி? ஹோமம் நடத்திய இன்ஸ்பெக்டர்!
ADDED : நவ 21, 2026 04:59 AM
ADDED : நவ 21, 2026 04:59 AM
செஞ்சி: விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கில், 40 தினங்களாக தடயம் கிடைக்காத நிலையில், சத்தியமங்கலம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஏற்பாட்டில், கணபதி ஹோமம் நடந்தது பேசு பொருளாகி உள்ளது.
செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில், 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா, அக்., 12ம் தேதி அதிகாலை வீட்டில் துாங்கி கொண்டிருந்தபோது மாயமானார். சத்தியமங்கலம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்த வழக்கு, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டது. சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை நடத்தியும், 40 தினங்களாக விசாரணையில் முன்னேற்றம் இல்லை. இதற்கிடையே, சத்தியமங்கலம் போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில், ஒரு மாதத்தில் மனித எலும்புக்கூடு கண்டெடுக்கப்பட்டது.
விவசாய கிணற்றில் அழுகிய நிலையில் ஒருவரது சடலம் மீட்கப்பட்டது. மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் விபத்தில் உயிரிழந்தார். விபத்தில், எஸ்.ஐ., ஒருவருக்கு கால் முறிவு ஏற்பட்டது. அடுத்தடுத்து உயிரிழப்பு, விபத்துகள் நிகழ்ந்த நிலையில், சத்தியமங்கலம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சுரேஷ் பாபு ஏற்பாட்டில், நேற்று காலை கணபதி ஹோமம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஹோமத்தில் இன்ஸ்பெக்டரின் மனைவி மற்றும் போலீசார் பங்கேற்றனர்.
இரண்டு மணிநேரம் நடந்த இந்த பூஜை, மாவட்ட உயர் அதிகாரிகளின் அனுமதியோடு நடந்ததா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. சிறுமி மாயமாகி, 40 தினங்களாக மர்மம் விலகாத நிலையில், போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஹோமம், அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் பேசு பொருளாகியுள்ளது.