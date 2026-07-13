தமிழகத்தில் 16 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை ரெய்டு; ரூ.3.35 கோடி கிரிப்டோ கரன்சி சொத்துக்கள் பறிமுதல்
தமிழகத்தில் 16 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை ரெய்டு; ரூ.3.35 கோடி கிரிப்டோ கரன்சி சொத்துக்கள் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:26 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:26 PM
சென்னை: போலி முதலீடு உள்ளிட்ட சைபர் கிரைம் மோசடி வழக்கு தொடர்பாக தமிழகத்தில் 16 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியுள்ளது. இந்த சோதனையில் ரூ.3.35 கோடி மதிப்பிலான கிரிப்டோ கரன்சி சொத்துக்களும், ரூ. 14.50 லட்சம் ரொக்கமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன
இது தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை வெளியிட்ட அறிக்கை; போலி ஆன்லைன் முதலீட்டுத் தளங்கள் மற்றும் வீட்டிலிருந்தே வேலை (Work From Home) திட்டங்கள் மூலம் லாபகரமான வருமானம், கமிஷன்கள் தருவதாகக் கூறி, அப்பாவி மக்களிடம் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மோசடி செய்துள்ளனர்.
இது குறித்த விசாரணை தொடர்பாக, கடந்த 10 மற்றும் 11ம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் 16 இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. அதேபோல, கேரளாவில் 2 இடங்களிலும், ஸ்ரீநகரில் ஒரு இடத்திலும் ரெய்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது. தமிழகம் மற்றும் தெலங்கானா போலீசார் பதிவு செய்யப்பட்ட எப்ஐஆர் அடிப்படையில் இந்த சோதனையானது நடத்தப்பட்டது.
இதில், ரோஷன் பியாஸ் என்பவர் முக்கிய குற்றவாளியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். பல்வேறு வங்கி கணக்குகளில் ரூ. 14.95 கோடியை மாற்றியுள்ளனர். போலி வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் ஷெல் நிறுவனங்களின் மூலமாக, கிரிப்டோ கரன்சியாக மாற்றப்பட்டு, பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளன. லுபான் பர்வேஸ் என்பவரின் வங்கி கணக்கை ஆய்வு செய்ததில், ரோஷன் பியாஸின் வங்கி கணக்கிற்கு ரூ. 45 லட்சத்திற்கும் அதிகமான தொகை மாற்றப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இந்த சோதனையின் போது பல்வேறு ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் சாதனங்கள், செல்போன்கள், லேப்டாப்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு பதிவுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், ரூ. 3.35 கோடி மதிப்புள்ள கிரிப்டோ கரன்சி சொத்துக்களும், ரூ. 14.50 லட்சம் ரொக்கமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தக் குற்றத்தில் தொடர்புடைய மற்றும் அவர்களை சார்ந்த நிறுவனங்களின் பெயர்களில் உள்ள பல வங்கி கணக்குகளிலிருந்த ரூ. 40 லட்சத்திற்கும் அதிகமான தொகை முடக்கப்பட்டுள்ளது,இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.