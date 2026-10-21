இன்ஜி., வீட்டில் 19 சவரன் திருட்டு

ADDED : அக் 21, 2026 12:34 AM
ஓசூர்: ஓசூரில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வீட்டில், நகை மற்றும் பணம் திருடிய கும்பல், மிளகாய் பொடியை வீசி சென்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ராயக்கோட்டை அருகே செக்கசமுத்திரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஸ்டாலின் அமிர்தராஜ், 36; ஓசூர் குமுதேப்பள்ளி காந்தி நகர் அருகே பென்னாமடத்தில் தங்கி, பெங்களூருவில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினீயராக பணிபுரிகிறார். மனைவி, 2 குழந்தைகள் உள்ளனர்.
தொடர் விடுமுறை வந்ததால், 17ம் தேதி வீட்டை பூட்டி விட்டு குடும்பத்துடன் சொந்த ஊருக்கு சென்றார். நேற்று மதியம் வீட்டுக்கு வந்த ஸ்டாலின் அமிர்தராஜ், வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தார்.
உள்ளே சென்று பார்த்த போது, பீரோவில் இருந்த, 19 சவரன் நகை மற்றும், 50 ஆயிரம் ரூபாய் திருட்டு போனது தெரிந்தது. வீட்டில் மிளகாய் பொடியும் துாவப்பட்டிருந்தது.
ஹட்கோ போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். வீட்டில் கைரேகைகளை பதிவு செய்த போலீசார், அப்பகுதி ‘சிசிடிவி’ கேமரா பதிவு அடிப்படையில், விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.