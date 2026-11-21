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பவானி: ஈரோடு மாவட்டம், பவானி அருகே இரட்டைக்கரடு பகுதியில், ஐஸ்வர்யா பொறியியல் கல்லுாரி மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லுாரி செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது, 70 மாணவ – மாணவியர் படிக்கின்றனர்.
கல்லுாரி நிர்வாகத்தினர், ஒரு தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் கடன் பெற்றுள்ளனர். கடனை திருப்பி தராததால், நிதி நிறுவனம் சார்பில், ஈரோடு தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர். இந்த வழக்கில் இன்று (நவ.,21) வழங்கப்பட தீர்ப்பில், கல்லுாரிக்கு ‘சீல்’ வைக்க உத்தரவிடப்பட்டது.
இதையடுத்து பவானி போலீசார் பாதுகாப்புடன், கல்லுாரிக்கு சென்ற தனியார் நிதி நிறுவனத்தினர், கல்லுாரி நுழைவாயிலை பூட்டி ‘சீல்’ வைத்தனர். கல்லுாரியில் படிக்கும் மாணவர்கள், வேறு கல்லுாரிக்கு மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது.
நிதி நிறுவனத்தில் கடன் பாக்கி பொறியியல் கல்லுாரிக்கு ‘சீல்’
நிதி நிறுவனத்தில் கடன் பாக்கி பொறியியல் கல்லுாரிக்கு ‘சீல்’
ADDED : நவ 21, 2026 09:18 PM
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பவானி: ஈரோடு மாவட்டம், பவானி அருகே இரட்டைக்கரடு பகுதியில், ஐஸ்வர்யா பொறியியல் கல்லுாரி மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லுாரி செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது, 70 மாணவ – மாணவியர் படிக்கின்றனர்.
கல்லுாரி நிர்வாகத்தினர், ஒரு தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் கடன் பெற்றுள்ளனர். கடனை திருப்பி தராததால், நிதி நிறுவனம் சார்பில், ஈரோடு தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர். இந்த வழக்கில் இன்று (நவ.,21) வழங்கப்பட தீர்ப்பில், கல்லுாரிக்கு ‘சீல்’ வைக்க உத்தரவிடப்பட்டது.
இதையடுத்து பவானி போலீசார் பாதுகாப்புடன், கல்லுாரிக்கு சென்ற தனியார் நிதி நிறுவனத்தினர், கல்லுாரி நுழைவாயிலை பூட்டி ‘சீல்’ வைத்தனர். கல்லுாரியில் படிக்கும் மாணவர்கள், வேறு கல்லுாரிக்கு மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது.