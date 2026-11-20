இடையூறு இல்லாமல் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்; தவெக அரசுக்கு அண்ணாமலை கோரிக்கை
இடையூறு இல்லாமல் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்; தவெக அரசுக்கு அண்ணாமலை கோரிக்கை
UPDATED : நவ 20, 2026 03:06 PM
ADDED : நவ 20, 2026 02:39 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 03:06 PM ADDED : நவ 20, 2026 02:39 PM
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை;
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில், வரும் நவம்பர் 24ம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருநாளன்று தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கிய உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு, முருகப்பெருமானின் பக்தர்கள் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றி.
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் குறித்த பாரம்பரிய நடைமுறைகளையும், பக்தர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையையும் கருத்தில் கொண்டு, இனிவரும் ஆண்டுகளிலும் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு நிரந்தரமான தீர்வை உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கும் என நம்புகிறோம்.
மேலும், உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை மதித்து, எவ்வித இடையூறுகளும் இன்றி திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்படுவதை, தவெக அரசு உறுதி செய்யும் என எதிர்பார்க்கிறோம்.
இவ்வாறு அண்ணாமலை அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தினமலர் நேரலை
அண்ணாமலை அறிக்கை குறித்த பிரத்யேக செய்தி தினமலர் இணையதளம் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.