24 மாநகராட்சிகளுக்கு பசுமை குறியீடு சுற்றுச்சூழல் துறை நடவடிக்கை
24 மாநகராட்சிகளுக்கு பசுமை குறியீடு சுற்றுச்சூழல் துறை நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 18, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், 24 மாநகராட்சிகளில், பசுமை பரப்பின் அடிப்படையில், பசுமை குறியீடு வழங்குவதற்கான பணிகளை, சுற்றுச்சூழல் துறை தொடங்கி உள்ளது.
தமிழகத்தில், சென்னை உட்பட, 25 மாநகராட்சிகள் உள்ளன. இதில், சென்னை தவிர்த்து, மீதமுள்ள 24 மாநகராட்சிகளில், பசுமை பரப்பு அதிகரிக்கப்படுவதை ஊக்குவிக்க, அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக, காலநிலை மாற்ற நிறுவனம் வாயிலாக, மாநகராட்சிகளுக்கு பசுமை தர வரிசை குறியீடு வழங்கப்படும் என, அரசு அறிவித்தது.
நகர்ப்புற பகுதிகளில், பல்லுயிர் பெருக்கத்தை அதிகரிப்பதற்காக, இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்படி, 24 மாநகராட்சிகளில், பசுமை தரக்குறியீடு உருவாக்க, 2 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, சுற்றுச்சூழல் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
நகர்ப்புற பகுதிகளில் தான், காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. இதை சமாளிக்கும் வகையில், பல்லுயிர் பெருக்கம் அவசியமாகிறது.
ஒவ்வொரு நகரத்திலும், பசுமை பரப்பு, எந்த நிலையில் பராமரிக்கப்படுகிறது. கழிவு மேலாண்மை எப்படி நடக்கிறது என்ற அடிப்படையில், பசுமை குறியீடு வழங்கப்படும். இதற்கான வரைவு திட்டங்களை பெறுவதற்கான பணிகள் தொடங்கி உள்ளன. ஒவ்வொரு மாநகராட்சியிடம் இருந்தும், வரைவு திட்டங்கள் பெறப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.