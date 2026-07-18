1,000 இடங்களில் குறுங்காடுகள் அமைக்க சுற்றுச்சூழல் துறை திட்டம்
1,000 இடங்களில் குறுங்காடுகள் அமைக்க சுற்றுச்சூழல் துறை திட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:21 AM
சென்னை: தமிழகத்தில், 1,000 இடங்களில், மீண்டும் குறுங்காடுகள் அமைக்கும் பணியை மேற்கொள்ள, சுற்றுச்சூழல் துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் தற்போது, 23.7 சதவீத பசுமை பரப்பு உள்ளது. இதை, 33 சதவீதமாக்க முடிவாகியுள்ளது.
இதற்காக, அரசு மற்றும் தனியார் வசம் உள்ள காலி நிலங்களில், மரக்கன்றுகள் நடும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்நிலையில், தொழிற்சாலை வளாகங்களில், 'குறுங்காடுகள் வளர்க்கும் திட்டம்' 2025 - 26ல் அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன்படி, முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களில் குறுங்காடுகள் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் தாக்கத்தை குறைப்பதில், குறுங்காடுகள் முக்கிய பங்காற்றி வருகின்றன. எனவே, இத்திட்டத்தை பிற பகுதிகளிலும் செயல்படுத்த, சுற்றுச்சூழல் துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில், தொழிற்சாலைகள், நிறுவனங்களுக்கு உட்பட்ட, 1,000 இடங்களில், குறுங்காடுகள் வளர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், வெப்பம், காற்று மாசு, ஒலி மாசு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. வேம்பு, ஆல மரம், அரசமரம், மகிழம், பனை, பூவரசம் போன்ற உள்நாட்டு மரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன.
தொழிற்சாலைகள் தவிர்த்து, மேலும் 1,000 இடங்களில், குறுங்காடுகள் வளர்ப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான வழிமுறைகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.