தவெக ஆட்சியில் விண்ணை முட்டும் விலைவாசி உயர்வு: இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு
தவெக ஆட்சியில் விண்ணை முட்டும் விலைவாசி உயர்வு: இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 03, 2026 02:13 PM
ADDED : நவ 03, 2026 02:13 PM
சென்னை விமான நிலையத்தில் நிருபர்களிடம் இபிஎஸ் கூறியதாவது: தவெக ஆட்சியில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது; மிக மோசமான நிலைக்கு தமிழகம் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அனைத்து பொருட்களின் விலையும் விண்ணை முட்டுகிறது; ஆனால் இடைத்தேர்தலை நோக்கி முதல்வர் விஜய் அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கு சென்றுகொண்டிருக்கிறார்.
விலைவாசி உயர்வை கட்டுபடுத்த முடியாமல் காலத்தை வீண் அடிக்கின்றனர்; விலைவாசி உயர்வால் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கின்றனர். எங்கெல்லாம் இடைத்தேர்தல் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் நலத்திட்ட உதவிகள் செய்து வருகிறார். தேர்தலை நோக்கி தான் முதல்வர் விஜய் பிரசாரம் செய்து வருகிறார். திறமையற்ற அரசு நடந்து வருவதால் தமிழகத்தின் ஜிஎஸ்டி வசூல் குறைந்துவிட்டது. இவ்வாறு இபிஎஸ் கூறினார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
சென்னை விமான நிலையத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு