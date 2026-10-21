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இபிஎஸ்யும், திமுகவும் ஒன்று தான்; சொல்கிறார் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

இபிஎஸ்யும், திமுகவும் ஒன்று தான்; சொல்கிறார் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

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ADDED : அக் 21, 2026 11:08 AM

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ADDED : அக் 21, 2026 11:08 AM

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திருச்சியில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அளித்த பேட்டி: ஒவ்வொரு திட்டங்களையும் சரிபார்த்து, மதிப்பீடுகளை குறைத்து சரியான முறையில் செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு துறையில் வருவாய்களை அதிகரிக்க பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வரும் தங்களது பணிகளை ஆற்ற வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது.

தங்கள் கட்சியினர் அநாகரிகமாக பேசுவதை திமுக தலைமை ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளது. இது போன்ற பேச்சுகளை தடுக்க வேண்டும். நாகரிகம் என்பது அரசியலில் மிக முக்கியமான ஒன்று. திமுக வழியில் வந்தவர்கள் கண்ணியமான முறையில் பேச வேண்டும். திமுகவினரின் அநாகரிக பேச்சை ஆதரிக்கும் வகையில் இபிஎஸ் பேசியுள்ளார். இபிஎஸ்யும், திமுகவும் ஒன்று தான். இவ்வாறு செங்கோட்டையன் கூறினார்.

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