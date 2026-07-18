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﻿ அனைத்து மது ஆலைகளில் இருந்தும் ஒரே சமமாக மதுபானங்கள் கொள்முதல்

﻿ அனைத்து மது ஆலைகளில் இருந்தும் ஒரே சமமாக மதுபானங்கள் கொள்முதல்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:19 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:19 AM

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சென்னை: அனைத்து மதுபான ஆலைகளில் இருந்தும், சமமாக மது வகைகள், கொள்முதல் செய்யும் பணியை, முதல் முறையாக, 'டாஸ்மாக் நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது.

தமிழகத்தில் சில்லரை கடைகள் வாயிலாக, மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யும் பணியில், தமிழக அரசின், 'டாஸ்மாக்' நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்நிறுவனம், 11 மதுபான நிறுவனங்களிடம் இருந்து, உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும், வெளிநாட்டு மது வகைகளையும், ஏழு நிறுவனங்களிடம் இருந்து பீர் வகைகளையும் கொள்முதல் செய்கிறது.

கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், டாஸ்மாக் மொத்த மதுபானங்கள் கொள்முதலில், அக்கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் நடத்தும், நான்கு நிறுவனங்களிடம் இருந்து, 60 - 70 சதவீதம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. இதனால், மற்ற நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், மது பிரியர்கள் விரும்பும் மது வகைகள் கிடைக்காத நிலையும் இருந்தது.

ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், டாஸ்மாக் மது விற்பனை, மது கொள்முதலில், சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருகிறது. குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களிடம் இருந்து, அதிகளவில் மது வகைகள் வாங்குவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

எந்த நிறுவனத்தின் மது வகைகள் அதிகம் விற்பனையாகிறது என்பதை, 'ஆன்லைன்' வாயிலாக கண்டறிந்து, அதற்கு ஏற்ப கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது. தற்போது, அனைத்து மதுபான நிறுவனங்களின் ஆலைகளிடம் இருந்தும், சமமாக மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுகின்றன. இந்த நடைமுறையை பின்பற்றுவது இதுவே முதல்முறை.

12 லட்சம் பெட்டிகள்

இதுகுறித்து, டாஸ்மாக் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:

ஒரு முறைக்கு, 6 லட்சம் பெட்டி மது வகைகள், 4 லட்சம் பெட்டி பீர் வகைகள் என, ஒரு மாதத்திற்கு எட்டு - ஒன்பது முறை கொள்முதல் செய்யப்படும்.

அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., ஆட்சி காலங்களில், அக்கட்சியினருக்கு வேண்டிய மதுபான நிறுவனங்களிடம் இருந்து தான், அதிகளவில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. தற்போது, இந்த முறை ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மாதத்தில் இதுவரை, 12 லட்சம் பெட்டி மது வகைகள், 8 லட்சம் பெட்டி பீர் வகைகள் வாங்க, 'ஆர்டர்' தரப்பட்டுள்ளது. மது வகைகளை பொறுத்தவரை, எத்தனை நிறுவனங்களிடம் இருந்து வாங்கப்படுகிறதோ, அனைத்துக்கும் ஒரே சமமாக பிரித்து, 'ஆர்டர்' வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல, ஏழு நிறுவனங்களிடம் இருந்து பீர் வாங்கவும், ஆர்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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