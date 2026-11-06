திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷின் நீதிமன்ற காவல் நவம்பர் 18வரை நீட்டிப்பு
திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷின் நீதிமன்ற காவல் நவம்பர் 18வரை நீட்டிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 12:17 PM
ADDED : நவ 06, 2026 11:59 AM
UPDATED : நவ 06, 2026 12:17 PM ADDED : நவ 06, 2026 11:59 AM
-நமது நிருபர்-
கடந்த திமுக ஆட்சியில், தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்த அங்கீகாரம் வழங்குவதாக கூறி, 100 கோடி ரூபாய் வரை பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தினர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். அதன் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷை, கைது செய்தனர்.
போலீசார் காவலில் எடுத்து மகேஷிடம் விசாரணை நடத்தினர். மகேஷ் ஜாமின் ஐகோர்ட்டில் தாக்கல் செய்த ஜாமின் மனு மீதான உத்தரவை, நவ., 10ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார். இன்றுடன் மகேஷின் நீதிமன்ற காவல் முடிவடைகிறது.
அவர் நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி முன்னிலையில் புழல் சிறையில் இருந்து நீதிமன்றத்தில் வீடியோ கான்பரன்ஸ் வாயிலாக ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்டார். மகேஷின் நீதிமன்ற காவலை நீதிபதி நவம்பர் 18ம் தேதி வரை நீட்டித்து உத்தரவிட்டார். இந்த ஆண்டு தீபாவளியன்று, சிறையில், மகேஷ் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு வீடியோ!
திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் நீதிமன்ற காவலை நவம்பர் 18ம் தேதி வரை நீட்டித்த நீதிபதி!