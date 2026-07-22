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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ தென் மாவட்டங்களில் ஹெலிகாப்டர் சுற்றுலா பட்ஜெட்டில் இடம்பெறுமா என எதிர்பார்ப்பு

﻿ தென் மாவட்டங்களில் ஹெலிகாப்டர் சுற்றுலா பட்ஜெட்டில் இடம்பெறுமா என எதிர்பார்ப்பு

﻿ தென் மாவட்டங்களில் ஹெலிகாப்டர் சுற்றுலா பட்ஜெட்டில் இடம்பெறுமா என எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:49 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:49 AM

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மதுரை: தமிழகத்தில் கேரவன் சுற்றுலா உள்ளிட்ட புதிய திட்டங்களை அரசு திட்டமிட்டு வரும் நிலையில், மதுரையை மையமாகக் கொண்ட தென் மாவட்ட ஹெலிகாப்டர் சுற்றுலா திட்டம் மாநில பட்ஜெட்டில் இடம்பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

மதுரை தென் தமிழகத்தின் முக்கிய விமானப் போக்குவரத்து மையமாகவும்,தடையற்ற வான்வெளி வசதியையும் கொண்டுள்ளது. இதனால் மதுரையை மையமாக வைத்து கொடைக்கானல், ராமேஸ்வரம், காரைக்குடி, திருச்சி உள்ளிட்ட சுற்றுலாத் தலங்களுக்கு ஹெலிகாப்டர் சேவையை இயக்க முடியும்;கேரள மாநிலம் மூணாறு, தேக்கடி பகுதிகளின் இயற்கை அழகையும் ரசிக்க முடியும்.

இதற்காக பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு சுற்றுலாத்துறை சார்பில் கொள்கை முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. பவன் ஹன்ஸ்நிறுவனம் சார்பில் ஆய்வுகளும்நடத்தப்பட்டன. கொடைக்கானல், ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இறங்குவதற்கு இடங்களும் தேர்வு செய்யப்பட்டும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை.

தென் தமிழகத்தில் ஆன்மிக,மருத்துவசுற்றுலாவைஇணைக்க ஹெலிகாப்டர் சுற்றுலா உதவியாக இருக்கும். இதன்மூலம், அவரச மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு சாலை வழியாக செல்வதால் ஏற்படும் தாமதத்தையும் தவிர்க்க முடியும். வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு குறுகிய நேரத்தில் பல்வேறு தலங்களை பார்வையிடும் வசதி ஏற்படும்.

சமீபத்தில் சுற்றுலாத்துறை அறிமுகப்படுத்திய 'ஹாட் ஏர் பலூன்' திட்டம் அதிக கட்டணத்தால் மக்களிடையேஎதிர்பார்த்த வரவேற்பு பெறவில்லை. இதனால் ஹெலிகாப்டர் சுற்றுலாவை தனியார் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பொது-தனியார் கூட்டாண்மை முறையில், நியாயமான கட்டணத்தில் இயக்குவது அவசியம்.

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