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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலக காலி பணியிடம் த.வெ.க., ஆட்சியிலாவது நிறைவேறுமா என எதிர்பார்ப்பு

﻿ திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலக காலி பணியிடம் த.வெ.க., ஆட்சியிலாவது நிறைவேறுமா என எதிர்பார்ப்பு

﻿ திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலக காலி பணியிடம் த.வெ.க., ஆட்சியிலாவது நிறைவேறுமா என எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:09 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:09 AM

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மதுரை: வட்டார போக்குவரத்துத் துறையில் கோர்ட் வழக்குகளால் 2018 க்குப் பின் அ.தி.மு.க.-, தி.மு.க., ஆட்சிகளில் வாகன ஆய்வாளர்களை நியமிக்காததால் பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. புதிய ஆட்சியிலாவது இதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

தமிழக அரசின் போக்குவரத்துத் துறையில் 91 ஆர்.டி.ஓ., (வட்டார போக்குவரத்து ) அலுவலகங்கள், 56 யூனிட் அலுவலகங்கள் உள்ளன. அதிகரிக்கும் வாகனங்களுக்கு ஏற்ப இத்துறையில் பணிநியமனம் இல்லை. மொத்தம் 91 ஆர்.டி.ஓ., பணியிடங்களில் 40 க்கும் மேலாக காலியிடங்கள் உள்ளன. இதனால் ஒருவரே 3 அலுவலகங்களை கவனிக்க வேண்டியுள்ளது.

வாகன ஆய்வாளர், கண்காணிப்பாளர்கள் உட்பட பிற காலியிடங்களும் உள்ளதால் இத்துறை பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்களுக்கான சேவைகள் வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது.

வாகன ஆய்வாளர்களைப் பொறுத்தவரை 2018 முதலே இப்பணியிடங்கள் பல காலியாக இருந்தது. அன்று டி.என்.பி.எஸ்.சி., மூலம் 113 பணியிடங்களுக்கு தேர்வு நடந்தது. இதில் 32 பேரை தேர்வு செய்து, நேர்முகத் தேர்வு நடத்தி பணிநியமன ஆணையும் வழங்கப்பட்டது. இதற்கு எதிராக சிலர் கோர்ட்டுக்கு சென்றனர். எனவே தமிழக அரசு புதிய பட்டியலை வழங்குவதாகக் கூறி 1:2 விகிதாச்சாரத்தில் மீண்டும் 226 பேரை அழைத்து தேர்வு செய்தது. இதையும் எதிர்த்து சிலர் கோர்ட்டுக்கு சென்றனர். இதுபோல மீண்டும் மீண்டும் வழக்குகள் போடப்பட்டதால் பணிநியமனம் தடைபட்டது.

இவ்வாறு 8 ஆண்டுகளாக வழக்குகள் நடப்பதால் அ.தி.மு.க.,- தி.மு.க., ஆட்சிகளில் இப் பணிநியமனத்தில் முன்னேற்றம் இல்லை. அதனால் மாநில அளவில் எல்லா ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகமும் பணிகளை உரிய நேரத்திற்குள் முடிக்க இயலாமல் மக்களின் அதிருப்திக்கு ஆளாகின்றன. மேற்கண்ட வழக்குகள் உச்சநீதிமன்ற அளவிற்கு சென்றது. அங்கு, உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு அடிப்படையில் தேர்வை மறுமதிப்பீடு செய்து பணிநியமனம் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது.

கடந்த 8 ஆண்டுகளில் இவ்வ ழக்குகளை முடிக்க எந்த தீவிரமுயற்சியும் மேற்கொள்ளாததால் பணிநியமனம் பெற்றோர், எதிர்பார்த்து இருப்போர் என இருதரப்பும் பணியில் சேர இயலாமல் ஏமாற்றத்தில் உள்ளனர். இன்றைய நிலையில் 225 க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் இதில் காலியாக உள்ளன. எனவே ஏற்கனவே தேர்வு செய்தோருடன் கூடுதல் பணிநியமனங்களை உடனே டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வு அடிப்படையில் விரைந்து நியமிக்க புதிய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

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