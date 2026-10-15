'எல் நினோ' பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய நிபுணர் குழு: ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல்
'எல் நினோ' பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய நிபுணர் குழு: ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல்
ADDED : அக் 15, 2026 10:28 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:28 PM
சென்னை: 'எல் -நினோ' பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய, ஏழு நிபுணர் குழுவை நியமித்து உள்ளதாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
'சூப்பர் எல் -நினோ' பாதிப்புகளை சமாளிக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய, நிபுணர் குழு அமைக்கக் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், வழக்கறிஞர் அருளரசு என்பவர் பொது நல வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, தமிழக அரசு தரப்பில், 'எல் -நினோ பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்து, வறட்சி வெள்ள பாதிப்புகளை சமாளிக்க எடுக்கவுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து பரிந்துரைகள் வழங்க, ஏழு நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்து, தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்து உள்ளது' என, விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள், மனுதாரரின் கோரிக்கை ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளதாக கூறி, வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.